Задержан гражданин Армении, сбежавший в Россию после массовой драки и убийства в Караганде
danilov 09 Января 2019 в 19:22:31
Сотрудники криминальной полиции МВД Казахстана в среду задержали на территории Омской области РФ объявленного в розыск гражданина Армении Нурека Гуруряна, сообщил директор департамента внутренних и внешних коммуникаций МВД республики Алмас Садубаев.
Правда непонятно — подозреваемый добровольно сдался, как обещал через родных и диаспору, или наши прлицейские с российскими коллегами его доблестно задержали? Ждём оперативного видео и документов для экстрадиции.