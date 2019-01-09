Вход

 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Закона.Нет
Задержан гражданин Армении, сбежавший в Россию после массовой драки и убийства в Караганде
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 09 Января 2019 в 19:22:31
Сотрудники криминальной полиции МВД Казахстана в среду задержали на территории Омской области РФ объявленного в розыск гражданина Армении Нурека Гуруряна, сообщил директор департамента внутренних и внешних коммуникаций МВД республики Алмас Садубаев.
Правда непонятно — подозреваемый добровольно сдался, как обещал через родных и диаспору, или наши прлицейские с российскими коллегами его доблестно задержали? Ждём оперативного видео и документов для экстрадиции.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  walker 09.01.2019 в 22:57:35   # 708316
Quote:
Ждём оперативного видео и документов для экстрадиции.

Документы для экстрадиции? Не дохуя ли чести для подозреваемого в убийстве? Пусть даже если подозреваемый - гражданин Армении.
поощрить | покарать
  Ал 09.01.2019 в 23:12:07   # 708319
Цитата: walker от 09.01.2019 22:57:35
Quote:
Сотрудники криминальной полиции МВД Казахстана в среду задержали на территории Омской области РФ
Не до хуя ли чести? (с)

Российских для задержания казахстанских беглых преступников на территорию РК допустят?
Отношение к запросу экстрадиции не изменишь?
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь