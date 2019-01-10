Полицейский видел, как убивали Дениса Тена

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danilov 10 Января 2019 в 16:26:29
В тот день, 19 июля, проходил футбольный матч на Центральном стадионе города. Нурпеисов вместе с напарником должны были присутствовать там на построении в 16:00.
"В пятницу, 19 июля, мы ехали по улице Кумангазы в западном направлении. Когда мы проехали улицу Абылай хана, увидели трех парней азиатской внешности, они бежали. Один из них был в футболке черного цвета. Он (бежал) по Байсеитовой и, не доходя пешехода, выбежал перед Toyota Camry и упал на капот этого автомобиля", — рассказал Нурпеисов.
В ходе следствия выяснилось, что на автомобиль упал Арман Кудайбергенов.
"Другой парень, в майке белого цвета, побежал в сторону спортивной площадки, а третий догонял его. Мы с напарником подумали, что они дурачатся. Мы остановили машину, я побежал туда и увидел, как мужчина в белой футболке еле стоял на ногах, а потом упал. Я увидел, как из его ноги сочилась кровь. Потом начали подходить люди, я им сказал вызвать "скорую" и оказать первую необходимую помощь", — вспомнил события трагического дня полицейский.
Нурпеисов последовал за убегавшими, давая ориентировку по рации, но не увидел, куда они завернули, и не смог их настичь. Выбежав на улицу Панфилова, полицейский спросил у прохожих, куда побежали мужчины, люди ответили, что на улицу Назарбаева.
"Затем я услышал сирену, побежал к ним. Командир взвода, проезжающий на машине, остановился, я сел к нему в машину и проехал с ним на место происшествия. Затем побежал по улице Шевченко в сторону Назарбаева, спросил у рабочих, видели ли они двух парней, они мне ответили, что нет", — заявил Нурпеисов.
Выслушав показания полицейского, мать погибшего фигуриста Оксана Тен спросила его, почему он, видя истекающего кровью человека, не остановился и сам не вызвал скорую помощь.
Азамат Нурпеисов ответил, что подумал, что травмы были несерьезные.
"Мне было важнее на тот момент, чтобы подозреваемые не ранили других", — отметил полицейский.
Нурпеисов также добавил, что не имел при себе мобильного, а ориентировку передавал по рации.
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