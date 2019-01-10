Осужденный на 13 лет экс-аким Костаная может выйти на свободу

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Гость 10 Января 2019 в 19:25:04
Ахмедбек Ахметжанов. Фото: today.kz
Экс-акима Костаная Ахмедбека Ахметжанова 11 апреля 2016 года приговорили к 13 годам лишения свободы за взятки, размер которых мог варьироваться от 300 тысяч до 14 млн тенге.
Помимо лишения свободы, у чиновника конфисковали имущество, а также пожизненно запретили заниматься государственной службой.
Однако 20 июня 2017 года вынесенный приговор был изменен. Окончательным решением суда стало наказание в виде заключения на 7 лет и 6 месяцев.
Затем бывший чиновник попал под амнистию, которая была инициирована в связи с 25-летием Независимости Республики Казахстан, и его срок снова сократился до 6 лет 6 месяцев и 10 дней, тем самым к отбытию было определено 4 года 10 месяцев и 23 дня, во время которых он должен был находиться в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.
Но 19 марта 2018 года Ахметжанов был переведен в учреждение минимальной безопасности.
20 декабря 2018 года бывший аким Костаная подал ходатайство, в котором просит суд изменить приговор о лишении свободы на условно-досрочное освобождение.
Рассмотрение данного прошения назначено на 18 января 2019 года. Заседание будет проходить в режиме онлайн.
https://www.nur.kz/1772582-osuzdennyj-na-13-let-eks-akim-kostanaa-mozet-vyjti-na-svobodu.html
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И не факт что сидит .