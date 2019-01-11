Сдался сам - подробности задержания Нарека Гуруряна

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danilov 11 Января 2019 в 10:38:56
Гражданин Армении, которого объявили в международный розыск, находился в России у своих родственников.
"Гурурян сам вчера явился в правоохранительные органы города Омска, где был задержан", — приводит комментарий посольства Sputnik Армения.
Нарек Гурурян был одним из участников резонансного конфликта в новогоднюю ночь у ресторана в Караганде. Мужчина скрылся с места происшествия и смог пересечь казахстанско-российскую границу через пост в Павлодарской области. Ранее он записал видеообращение, в котором заявил о готовности сдаться казахстанским властям, если те обеспечат ему безопасность. Свою причастность к убийству он отрицал. В министерстве внутренних дел Казахстана сообщали, что решается вопрос об экстрадиции Гуруряна.
https://ru.sputniknews.kz/incidents/20190110/8814997/karaganda-ubiystvo-gururyan-sdalsya.html
Министр информации и коммуникаций Казахстана Даурен Абаев в интервью программе "Открытый диалог" на телеканале "Хабар" прокомментировал события в Караганде
Ведущий передачи задал вопрос министру: почему власти так долго молчали, почему пресс-конференция МВД была проведена лишь спустя неделю. И не кажется ли вам, что отсутствие оперативной официальной информации порождает вакуум, который, в свою очередь, уже заполняется информацией недостоверной?.
- Я думаю это трагический случай станет для нас большим уроком, в том числе и в вопросе организации коммуникаций с общественностью. Мы хорошо понимаем, что во время резонансных событий граждане имеют право на информацию о случившемся. Однако мы должны понимать, что установление фактов произошедшего, личности подозреваемых и проверка прочей информации, очень большой информации, требует определенного времени, - ответил Даурен Абаев.
- В нашей стране нужно хранить мир и согласие. И межнациональное согласие один из главнейших приоритетов нашей страны. В данном случае, я думаю, произошло некоторое смещение акцентов. Если проанализировать освещение инцидента, то журналисты наших СМИ наоборот, подошли к нему с максимальной ответственностью. Другое дело, что в соцсетях и мессенджерах имело место эмоциональное нагнетание обстановки. И правоохранительные органы этими случаями занимаются. Что касается контроля, к которому нас призвали, то на сегодня он и так осуществляется в рамках действующего законодательства. Предусмотрена ответственность за распространение заведомо ложной информации, разжигания социальной и межнациональной розни, - отметил он.
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