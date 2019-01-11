Кудайбергенов рассказал, как был убит Денис Тен

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 11 Января 2019 в 12:40:49
"18-го вечером мы уехали из дома брата Нуралы и решили снять другую квартиру. Они с братом что-то не поделили. Поэтому нам пришлось уехать.
18-го утром девушка Нуралы привела в дом участковых и устроила скандал. Оказалось что она беременна от него. Говорила, что напишет на него заявление. Конфликт все больше разрастался и мы решили снять отдельную квартиру. Я хотел тихой жизни, хотел остаться с Жанар наедине", - заявил Кудайбергенов..
Потом Жанар осталась в съемной квартире, а Нуралы и Арман поехали таксовать. Около четырех часов утра зашли в магазин и купили четыре бутылки пива. Арман заметил, что у Нуралы проблемы с финансами и предложил ему легкий способ наживы - воровать зеркала машин. Тому предложение понравилось.
"На следующий день время аренды подошло к концу, мы освободили квартиру, отдали ключи хозяину и ушли. Поехали на машине в город. Я сказал ему ехать в сторону Абылай хана. Вдоль улицы Курмангазы я заметил несколько дорогостоящих автомобилей.
Жанар не знала о наших планах на воровство. Она сидела на заднем сидении и что-то смотрела в своем телефоне. Она даже не слышала нашего разговора с Нуралы".
Парни подошли к "Лексусу", принадлежащему Денису Тену и начали снимать зеркала. Когда они уже уходили, появился Денис.
"Я его не узнал. Он спросил, что мы тут делаем. Я сунул ему в руки сумку с зеркалами и бросился бежать. Я знал, что у меня будут проблемы, если меня снова поймают плюс еще выплывет воровство в Астане. У меня не было другого выхода, кроме как бежать.
Когда я попытался перебежать на другую сторону дороги, чуть не попал под колеса черной "Камри". Когда я побежал дальше, заметил, что за мной гонится Денис. В итоге он догнал меня. Между нами завязалась драка. Честно говоря, он был сильнее меня. Потом я снял с себя ремень и начал бить его ремнем. Мне нужно было убежать любым способом. Потому что я знал, что меня посадят, если поймают.
Он ударил меня сверху. Я чуть не потерял сознание и ухватился за решетку. когда я пришел в себя, увидел, что рядом стоит Нуралы. У Дениса тоже был шок. Все произошло в считанные секунды. Затем мы принялись бежать, я заметил, как Нуралы выбросил нож. "Зачем ты его выбросил?", спросил я его, и тогда он ответил, что ударил Дениса ножом два раза. "Зачем ты его ранил?", спросил я. "Не знаю", - ответил он.
Мы по маленьким переулкам добежали до машины. По пути забрали Жанар. Я даже не помню, на какой улице. Поехали в сторону Сайрана. Я видел, как Нуралы переживает. Мы между собой говорили, что, наверное, он не умрет. Он сказал, что ранил его два раза в область бедра. Я узнал о смерти Дениса Тена в день нашего задержания в интернет-клубе", - рассказал Кудайбергенов.
"Я прошу прощения у матери Дениса Тена и всего народа. У меня и в мыслях не было убивать человека. Я признаю, что я вор. Но я пошел туда не для того, чтобы убивать. У меня не было таких намерений" , - заявил Кудайбергенов.
Судебное заседание по делу об убийстве Дениса Тена продолжается.
Комментарии, по рейтингу, по дате