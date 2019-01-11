"Процесс имени маркиза де Сада"

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danilov 11 Января 2019 в 14:04:35
Комментарии, по рейтингу, по дате
А кто то писал что просто елочку поджог.
Хулиган оказался. Но с головой у него что то не так , это точно.
Цитата: Hairless от 11.01.2019 15:00:10
Честно говоря, поднадоела уже информационная возня вокруг этого клоуна. Влепили бы уж десятку да и забыли нах@р про это ничтожество.
Честно говоря, поднадоела уже информационная возня вокруг этого клоуна. Влепили бы уж десятку да и забыли нах@р про это ничтожество.
А что, позвольте спросить, он сделал такого. что ему 10?
MишаМашкевич 11.01.2019 в 16:44:45 # 708614