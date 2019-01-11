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Закона.Нет
"Процесс имени маркиза де Сада"
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danilov 11 Января 2019 в 14:04:35
Комментарии, по рейтингу, по дате
  GoodZone 11.01.2019 в 14:24:20   # 708585
Политический беженец, говорите? А чем он отличается от обычного уголовника? год тюрьмы+два условно+21 тыс евро штрафа за умышленное повреждение чужого имущества общеопасным способом. В России законы гуманнее, но он политический...
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  Маке0912 11.01.2019 в 14:52:44   # 708591
Ну вот и всё.
А кто то писал что просто елочку поджог.
Хулиган оказался. Но с головой у него что то не так , это точно.
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  Hairless 11.01.2019 в 15:00:10   # 708593
Честно говоря, поднадоела уже информационная возня вокруг этого клоуна. Влепили бы уж десятку да и забыли нах@р про это ничтожество.
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  111222333 11.01.2019 в 15:17:00   # 708596
Цитата: Hairless от 11.01.2019 15:00:10
Честно говоря, поднадоела уже информационная возня вокруг этого клоуна. Влепили бы уж десятку да и забыли нах@р про это ничтожество.

А что, позвольте спросить, он сделал такого. что ему 10?
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  MишаМашкевич 11.01.2019 в 16:44:45   # 708614
Вот и все, пару таких пожаров и обеспечено гражданство. Ещё потом государство платить будет пособие и содержать их
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