Женщину, спилившую ёлку на Новый год, суд приговорил к 20 часам общественных работ.

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Гоги80 11 Января 2019 в 14:09:17
Подсудимая накануне праздника пошла в лес с ручной пилой, выбрала понравившееся дерево, спилила и отнесла домой для украшения. В результате незаконной порубки государству причинен материальный ущерб на сумму 36075 тенге.
Приговором суда обвиняемая признана виновной в совершении уголовного проступка и ей назначено наказание в виде общественных работ сроком 20 часов.
Приговор суда не вступил в законную силу.
Источник: yk.kz
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