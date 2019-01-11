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Женщину, спилившую ёлку на Новый год, суд приговорил к 20 часам общественных работ.
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Гоги80 11 Января 2019 в 14:09:17
Судом района Алтай рассмотрено уголовное дело по обвинению женщины по ст. 340 ч. 1 Уголовного кодекса – «незаконная порубка деревьев, не входящих в лесной фонд».

Подсудимая накануне праздника пошла в лес с ручной пилой, выбрала понравившееся дерево, спилила и отнесла домой для украшения. В результате незаконной порубки государству причинен материальный ущерб на сумму 36075 тенге.

Приговором суда обвиняемая признана виновной в совершении уголовного проступка и ей назначено наказание в виде общественных работ сроком 20 часов.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Источник: yk.kz
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