Россия выдаст Жомарта Ертаева Казахстану

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danilov 11 Января 2019 в 17:21:35
Экс-советник председателя совета директоров АО "РБК Банк" Жомарт Ертаев, объявленный в Казахстане в розыск по делу о мошенничестве, будет отправлен из России на родину. Мосгорсуд признал законным решение генеральной прокуратуры РФ о его экстрадиции, сообщает "Интерфакс-Казахстан" со ссылкой на пресс-секретаря Мосгосруда Ульяну Солопову.
В Казахстане в отношении Жомарта Ертаева возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 177 УК РК), он объявлен в международный розыск.
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