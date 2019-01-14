Лондон создаёт группу по борьбе с отмыванием денег. В центре внимания – средства из стран бывшего СССР

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danilov 14 Января 2019 в 16:28:52
В Великобритании будет сформирована специальная группа для борьбы с мошенничеством, коррупцией и отмыванием денег, сообщает DW cо ссылкой на британский Минфин.
Группу возглавят министр финансов Филип Хаммонд и глава МВД Саджид Джавид, в её состав войдут представители банков Santander, Lloyds и Barclays.
"Нам нужно предпринимать действия на всех фронтах против коррумпированных мошенников, набивающих свои карманы "грязными" деньгами и ведущих роскошный образ жизни за счёт законопослушных граждан", – подчеркнул Саджид Джавид.
Ожидается, что на первом заседании спецгруппы глава МВД Великобритании подтвердит выделение его ведомством 3,5 млн фунтов стерлингов в 2019-2020 годах на совершенствование системы выявления подозрительных транзакций.
Особое внимание новая антикоррупционная структура будет уделять деньгам из России, Нигерии, бывших советских республик и Азии.
По оценкам британского Минфина, ежегодно в стране совершаются экономические преступления на 14,4 млрд фунтов стерлингов (16,4 млрд евро).
В октябре 2018 года Британия обязала жену экс-главы Международного банка Азербайджана, фигурировавшего в скандале с пенсионными вкладами казахстанцев, объяснить происхождение её богатства. За 10 лет на покупки в лондонском магазине Harrods она потратила более 16 млн фунтов, иногда она тратила по 150 тысяч фунтов стерлингов за день (72 млн тенге).
https://p.dw.com/p/3BUpu?maca=ru-Whatsapp+Web-sharing+Лондон создаст спецгруппу для борьбы с отмыванием денег и коррупцией
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: старик от 14.01.2019 18:11:26
Не знаю кто как, а народы СССР скажут бритам спасибо.
Не знаю кто как, а народы СССР скажут бритам спасибо.
Не скажут.
Потому что гордые бритты отожмут наворованное в свою пользу. Назад из этих денег не вернётся ни одного шиллинга.
Цитата: Hairless от 14.01.2019 18:25:53
Не скажут.
Потому что гордые бритты отожмут наворованное в свою пользу. Назад из этих денег не вернётся ни одного шиллинга.
Цитата: старик от 14.01.2019 18:11:26
Не знаю кто как, а народы СССР скажут бритам спасибо.
Не знаю кто как, а народы СССР скажут бритам спасибо.
Не скажут.
Потому что гордые бритты отожмут наворованное в свою пользу. Назад из этих денег не вернётся ни одного шиллинга.
Это то понятно! А разница? Все равно награбленое нашими уходит заграницу.