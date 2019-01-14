Лондон создаёт группу по борьбе с отмыванием денег. В центре внимания – средства из стран бывшего СССР

Цитата: старик от

Не знаю кто как, а народы СССР скажут бритам спасибо. Не знаю кто как, а народы СССР скажут бритам спасибо.

Не скажут.Потому что гордые бритты отожмут наворованное в свою пользу. Назад из этих денег не вернётся ни одного шиллинга.