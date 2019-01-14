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Закона.Нет
Лондон создаёт группу по борьбе с отмыванием денег. В центре внимания – средства из стран бывшего СССР
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danilov 14 Января 2019 в 16:28:52
МВД Великобритании выделит 3,5 млн фунтов стерлингов в 2019-2020 годах на совершенствование системы выявления подозрительных транзакций.

В Великобритании будет сформирована специальная группа для борьбы с мошенничеством, коррупцией и отмыванием денег, сообщает DW cо ссылкой на британский Минфин.

Группу возглавят министр финансов Филип Хаммонд и глава МВД Саджид Джавид, в её состав войдут представители банков Santander, Lloyds и Barclays.

"Нам нужно предпринимать действия на всех фронтах против коррумпированных мошенников, набивающих свои карманы "грязными" деньгами и ведущих роскошный образ жизни за счёт законопослушных граждан", – подчеркнул Саджид Джавид.

Ожидается, что на первом заседании спецгруппы глава МВД Великобритании подтвердит выделение его ведомством 3,5 млн фунтов стерлингов в 2019-2020 годах на совершенствование системы выявления подозрительных транзакций.

Особое внимание новая антикоррупционная структура будет уделять деньгам из России, Нигерии, бывших советских республик и Азии.

По оценкам британского Минфина, ежегодно в стране совершаются экономические преступления на 14,4 млрд фунтов стерлингов (16,4 млрд евро).

В октябре 2018 года Британия обязала жену экс-главы Международного банка Азербайджана, фигурировавшего в скандале с пенсионными вкладами казахстанцев, объяснить происхождение её богатства. За 10 лет на покупки в лондонском магазине Harrods она потратила более 16 млн фунтов, иногда она тратила по 150 тысяч фунтов стерлингов за день (72 млн тенге).

https://p.dw.com/p/3BUpu?maca=ru-Whatsapp+Web-sharing+Лондон создаст спецгруппу для борьбы с отмыванием денег и коррупцией
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Skype 14.01.2019 в 17:21:08   # 708868
О джек пот, грабь награбленное
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  старик 14.01.2019 в 18:11:26   # 708880
Не знаю кто как, а народы СССР скажут бритам спасибо.
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  Hairless 14.01.2019 в 18:25:53   # 708884
Цитата: старик от 14.01.2019 18:11:26
Не знаю кто как, а народы СССР скажут бритам спасибо.

Не скажут.
Потому что гордые бритты отожмут наворованное в свою пользу. Назад из этих денег не вернётся ни одного шиллинга.
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  Zoggyla 14.01.2019 в 19:48:48   # 708899
Видать совсем плохи дела финансовые в британском королевстве. Кончились времена индокитая.
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  Nelegal 15.01.2019 в 01:15:54   # 708938
Цитата: Hairless от 14.01.2019 18:25:53
Цитата: старик от 14.01.2019 18:11:26
Не знаю кто как, а народы СССР скажут бритам спасибо.

Не скажут.
Потому что гордые бритты отожмут наворованное в свою пользу. Назад из этих денег не вернётся ни одного шиллинга.

Это то понятно! А разница? Все равно награбленое нашими уходит заграницу.
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