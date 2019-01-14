Вход

 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Закона.Нет
Митинг против голой груди! Почему полуобнаженные фото в соцсетях спровоцировали насилие?
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 14 Января 2019 в 16:34:20
Комментарии, по рейтингу, по дате
  111222333 14.01.2019 в 16:44:55   # 708864
А у нас всегда кто то виноват в нашей плохой жизни-Европа, Америка, наркоманы, педофилы, гомосексуалисты, при чем все они живут даже не в Казахстане, теперь вот до сисек докопались. Конечно, против ментов продажных, против акиматских, против коррупции-это страшно же
поощрить (11) | покарать
  СССР 14.01.2019 в 17:23:59   # 708869
На мгновение представил что вся их прыть направилась бы против взяточников, откатов. Чтобы они над душой чиновников стояли, в туалете коррупционеров настигали с поличным...
Да не



бред какой -то
поощрить (10) | покарать
  Yerla 14.01.2019 в 17:37:09   # 708872
Цитата: СССР от 14.01.2019 17:23:59
На мгновение представил что вся их прыть направилась бы против взяточников, откатов. Чтобы они над душой чиновников стояли, в туалете коррупционеров настигали с поличным...
Да не

бред какой -то


гыыы .. преследовалип еще .. житья не давали коррупционерам .. раскрывали личные данные каждого взяточного чиновника .. .. угрожали расправой физической .. ну и родствеников тож кошмарилип ..

Мы жители села "ХХХ" против коррупции в рядах чиновников !!! Нет коррупции !!!
поощрить (7) | покарать
  старик 14.01.2019 в 18:21:00   # 708882
Выйдем все как один на митинг...пусть там девушки оголят свои сиськи!
поощрить (1) | покарать
  гримм 14.01.2019 в 21:41:46   # 708918
Цитата: 111222333 от 14.01.2019 16:44:55
А у нас всегда кто то виноват в нашей плохой жизни-Европа, Америка, наркоманы, педофилы, гомосексуалисты, при чем все они живут даже не в Казахстане, теперь вот до сисек докопались. Конечно, против ментов продажных, против акиматских, против коррупции-это страшно же


https://www.instagram.com/p/Br5fR5VhNeA/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=18ulqlzc1l59w
поощрить | покарать
  spy 14.01.2019 в 22:31:15   # 708923
Кучка неудачников которым такие не дадут никогда
поощрить (2) | покарать
  Ал 14.01.2019 в 23:50:25   # 708928
Цитата: 111222333 от 14.01.2019 16:44:55
А у нас всегда кто то виноват в нашей плохой жизни-Европа, Америка, наркоманы, педофилы, гомосексуалисты, при чем все они живут даже не в Казахстане, теперь вот до сисек докопались. Конечно, против ментов продажных, против акиматских, против коррупции-это страшно же

Про виновную практически во всех местных проблемах "Рашку" упомянуть забыл, которая подсаживает наших чиновников на бухло.
А гомосячная Европа с Мерикой наших "барышень" растлевают.
В свою очередь, чиновники под "градусом" не в состоянии удержаться от растранжиривания казенных "бабок" на танцы живота, любовниц и токалок. И на люксовые авто с шикарными хатами, - а уже это чтобы упомянутых "телочек" привлечь.
А вот ежли заголяющихся "телочек" прикрыть, так усе сразу и заладится...
поощрить | покарать
  Nelegal 15.01.2019 в 01:08:15   # 708937
Им походу делать нефиг. Эти девушки тупо возьмут и уедут из страны! И минус модели в Казахстане.
поощрить (1) | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь