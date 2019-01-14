Митинг против голой груди! Почему полуобнаженные фото в соцсетях спровоцировали насилие?

А у нас всегда кто то виноват в нашей плохой жизни-Европа, Америка, наркоманы, педофилы, гомосексуалисты, при чем все они живут даже не в Казахстане, теперь вот до сисек докопались. Конечно, против ментов продажных, против акиматских, против коррупции-это страшно же