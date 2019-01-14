Митинг против голой груди! Почему полуобнаженные фото в соцсетях спровоцировали насилие?

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danilov 14 Января 2019 в 16:34:20
Комментарии, по рейтингу, по дате
Да не
бред какой -то
Цитата: СССР от 14.01.2019 17:23:59
На мгновение представил что вся их прыть направилась бы против взяточников, откатов. Чтобы они над душой чиновников стояли, в туалете коррупционеров настигали с поличным...
Да не
бред какой -то
На мгновение представил что вся их прыть направилась бы против взяточников, откатов. Чтобы они над душой чиновников стояли, в туалете коррупционеров настигали с поличным...
Да не
бред какой -то
гыыы .. преследовалип еще .. житья не давали коррупционерам .. раскрывали личные данные каждого взяточного чиновника .. .. угрожали расправой физической .. ну и родствеников тож кошмарилип ..
Мы жители села "ХХХ" против коррупции в рядах чиновников !!! Нет коррупции !!!
Цитата: 111222333 от 14.01.2019 16:44:55
А у нас всегда кто то виноват в нашей плохой жизни-Европа, Америка, наркоманы, педофилы, гомосексуалисты, при чем все они живут даже не в Казахстане, теперь вот до сисек докопались. Конечно, против ментов продажных, против акиматских, против коррупции-это страшно же
А у нас всегда кто то виноват в нашей плохой жизни-Европа, Америка, наркоманы, педофилы, гомосексуалисты, при чем все они живут даже не в Казахстане, теперь вот до сисек докопались. Конечно, против ментов продажных, против акиматских, против коррупции-это страшно же
https://www.instagram.com/p/Br5fR5VhNeA/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=18ulqlzc1l59w
Цитата: 111222333 от 14.01.2019 16:44:55
А у нас всегда кто то виноват в нашей плохой жизни-Европа, Америка, наркоманы, педофилы, гомосексуалисты, при чем все они живут даже не в Казахстане, теперь вот до сисек докопались. Конечно, против ментов продажных, против акиматских, против коррупции-это страшно же
А у нас всегда кто то виноват в нашей плохой жизни-Европа, Америка, наркоманы, педофилы, гомосексуалисты, при чем все они живут даже не в Казахстане, теперь вот до сисек докопались. Конечно, против ментов продажных, против акиматских, против коррупции-это страшно же
Про виновную практически во всех местных проблемах "Рашку" упомянуть забыл, которая подсаживает наших чиновников на бухло.
А гомосячная Европа с Мерикой наших "барышень" растлевают.
В свою очередь, чиновники под "градусом" не в состоянии удержаться от растранжиривания казенных "бабок" на танцы живота, любовниц и токалок. И на люксовые авто с шикарными хатами, - а уже это чтобы упомянутых "телочек" привлечь.
А вот ежли заголяющихся "телочек" прикрыть, так усе сразу и заладится...