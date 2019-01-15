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Закона.Нет
В Китае канадца приговорили к смертной казни за контрабанду наркотиков
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danilov 15 Января 2019 в 14:43:33
ПЕКИН, 14 янв – РИА Новости. Суд средней ступени города Далянь в провинции Ляонин на северо-востоке Китая приговорил гражданина Канады к смертной казни за контрабанду наркотиков, следует из заявления суда.

Ранее сообщалось, что подсудимый — Роберт Ллойд Шелленберг (Robert Lloyd Schellenberg), который ранее был признан виновным в контрабанде наркотиков, обжаловал решение суда в вышестоящей инстанции.В понедельник суд провел заседание и в этот же день вынес приговор. "Суд приговорил обвиняемого Шелленберга к смертной казни, а также постановил конфисковать все личное имущество", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте суда.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  KAN13 15.01.2019 в 19:39:48   # 709059

У нас когда так будет ? .
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  старик 15.01.2019 в 20:46:13   # 709072
А вот не трогайте китайских граждан. Гейропа не вопит, что это негуманно лишать жизни преступника?
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  KapitanNemo 15.01.2019 в 23:29:05   # 709093
Шелленберг ?
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