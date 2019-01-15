В Китае канадца приговорили к смертной казни за контрабанду наркотиков

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danilov 15 Января 2019 в 14:43:33
Ранее сообщалось, что подсудимый — Роберт Ллойд Шелленберг (Robert Lloyd Schellenberg), который ранее был признан виновным в контрабанде наркотиков, обжаловал решение суда в вышестоящей инстанции.В понедельник суд провел заседание и в этот же день вынес приговор. "Суд приговорил обвиняемого Шелленберга к смертной казни, а также постановил конфисковать все личное имущество", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте суда.
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У нас когда так будет ? .
KapitanNemo 15.01.2019 в 23:29:05 # 709093