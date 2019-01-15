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Закона.Нет
Избитый браконьерами инспектор "Охотзоопрома" умер, не приходя в сознание
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danilov 15 Января 2019 в 16:51:35
Инспектор «Охотзоопрома» Ерлан Нургалиев умер, не приходя в сознание. Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства. Похороны состоятся в четверг в селе Баршино.

Напомним, что на него и его напарника напали браконьеры. Их инспекторы обнаружили недалеко от озера Тенгиз в Карагандинской области. Браконьерами были отстреляны пять сайгаков.

При преследовании браконьеров, одна из автомашин инспекторов забуксовала и отстала. Экипаж второй машины с инспекторами Ницык П.А. и Нургалиевым Е.Б. продолжили преследование, пытаясь задержать браконьеров, производивших отстрел сайгаков.

Браконьеры передвигались на двух автомашинах марки Toyota Land Cruiser серебристого и белого цветов. При этом браконьеры угрожали оружием из окон автомашин, направляя его в сторону инспекторов.

В ответ на это инспекторы применили служебное оружие, сделав два предупредительных выстрела в воздух. Ими также была предпринята попытка остановки автомашины браконьеров выстрелами в колеса. Через какое-то время им удалось догнать одну из преследуемых автомашин, из которой вышли три человека спортивного телосложения с оружием.

Браконьеры оказали активное сопротивление и избили инспекторов Ницык и Нургалиева. Инспектор Нургалиев получил тяжелую черепно-мозговую травму и находился на искусственной вентиляции легких в состоянии комы в городской больнице №1 Астаны.

Заведено уголовное дело по данному факту по ч.2. ст 107 УК РК – «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное в отношении двух и более лиц». Предприятие «Охотзоопром» оказывает всестороннюю помощь пострадавшим. Также коллектив предприятия принял решение о перечислении пострадавшим денежных средств в размере однодневной заработной платы.

На сегодня личный состав Нуринского РОВД Улытауского района ориентирован на перехват браконьеров.

https://www.nur.kz/1773303-izbityj-brakonerami-inspektor-ohotzooproma-umer-ne-prihoda-v-soznanie.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  vvka 15.01.2019 в 16:55:23   # 709040
Браконьеров не найдут. Срать они хотели на этих инспекторов, ментов и прочих - они хозяева жизни.
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  Маке0912 15.01.2019 в 17:29:07   # 709044
Должны найти этих сволочей.
Я думаю найдут. Машины засвечены.
И второй инспектор жив. Знает в лицо.
Семье погибшего соболезнуем.
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  Houpe 15.01.2019 в 17:30:10   # 709045
Однодневный заработок перечислят??? Ну надо же....
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  Кино 15.01.2019 в 17:35:25   # 709046
Инспектора какие то злоебучие, прям отстреливают браконьеров, как животных, устраивают войнушки, рискуя жизнью и здоровьем, за нищенскую зарплату.
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  Rebel 15.01.2019 в 18:14:11   # 709049
Заведено уголовное дело по данному факту по ч.2. ст 107 УК РК – «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное в отношении двух и более лиц»

человек умер а у них средней тяжести
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  Snake666 15.01.2019 в 19:31:03   # 709058
Цитата: Rebel от 15.01.2019 18:14:11
Заведено уголовное дело по данному факту по ч.2. ст 107 УК РК – «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное в отношении двух и более лиц»

человек умер а у них средней тяжести


По идее это другая статья, тяжелые повреждения повлекшие смерть.
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  старик 15.01.2019 в 20:49:35   # 709075
Что же инспекторы не отстрелили яйца бракошам?
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  Маке0912 15.01.2019 в 21:03:09   # 709077
Смотрел интервью второго инспектора.
Нападавший уронил телефон.
Так что найдут сволочей.
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  GaNjUBASSKIN 15.01.2019 в 21:12:14   # 709079
Цитата: Маке0912 от 15.01.2019 21:03:09
Смотрел интервью второго инспектора.
Нападавший уронил телефон.
Так что найдут сволочей.
Найдут, лучше б сдались
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  vvka 15.01.2019 в 22:19:25   # 709087
Цитата: GaNjUBASSKIN от 15.01.2019 21:12:14
Цитата: Маке0912 от 15.01.2019 21:03:09
Смотрел интервью второго инспектора.
Нападавший уронил телефон.
Так что найдут сволочей.
Найдут, лучше б сдались


Не найдут. 100% какие-нибудь местные бастыки, для которых закон не писан, и которые на закон положили, с нашего молчаливого согласия. Человека просто так убили, как будто посрать сходили. Пока мы (народ) будет молчать - такие существа будут размножаться со скоростью кроликов.
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  Маке0912 15.01.2019 в 23:06:22   # 709091
Цитата: vvka от 15.01.2019 22:19:25
Цитата: GaNjUBASSKIN от 15.01.2019 21:12:14
Цитата: Маке0912 от 15.01.2019 21:03:09
Смотрел интервью второго инспектора.
Нападавший уронил телефон.
Так что найдут сволочей.
Найдут, лучше б сдались


Не найдут. 100% какие-нибудь местные бастыки, для которых закон не писан, и которые на закон положили, с нашего молчаливого согласия. Человека просто так убили, как будто посрать сходили. Пока мы (народ) будет молчать - такие существа будут размножаться со скоростью кроликов.


Спорим найдут ?
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  Рамзес 16.01.2019 в 00:07:39   # 709097
Вот за частую хаим Пиндостан ,а там законы работают и пох. сколько у тебя бабла и как высоко сидишь.За жопу возьмут так - мама не горюй.
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