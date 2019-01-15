Избитый браконьерами инспектор "Охотзоопрома" умер, не приходя в сознание

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danilov 15 Января 2019 в 16:51:35
Напомним, что на него и его напарника напали браконьеры. Их инспекторы обнаружили недалеко от озера Тенгиз в Карагандинской области. Браконьерами были отстреляны пять сайгаков.
При преследовании браконьеров, одна из автомашин инспекторов забуксовала и отстала. Экипаж второй машины с инспекторами Ницык П.А. и Нургалиевым Е.Б. продолжили преследование, пытаясь задержать браконьеров, производивших отстрел сайгаков.
Браконьеры передвигались на двух автомашинах марки Toyota Land Cruiser серебристого и белого цветов. При этом браконьеры угрожали оружием из окон автомашин, направляя его в сторону инспекторов.
В ответ на это инспекторы применили служебное оружие, сделав два предупредительных выстрела в воздух. Ими также была предпринята попытка остановки автомашины браконьеров выстрелами в колеса. Через какое-то время им удалось догнать одну из преследуемых автомашин, из которой вышли три человека спортивного телосложения с оружием.
Браконьеры оказали активное сопротивление и избили инспекторов Ницык и Нургалиева. Инспектор Нургалиев получил тяжелую черепно-мозговую травму и находился на искусственной вентиляции легких в состоянии комы в городской больнице №1 Астаны.
Заведено уголовное дело по данному факту по ч.2. ст 107 УК РК – «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное в отношении двух и более лиц». Предприятие «Охотзоопром» оказывает всестороннюю помощь пострадавшим. Также коллектив предприятия принял решение о перечислении пострадавшим денежных средств в размере однодневной заработной платы.
На сегодня личный состав Нуринского РОВД Улытауского района ориентирован на перехват браконьеров.
https://www.nur.kz/1773303-izbityj-brakonerami-inspektor-ohotzooproma-umer-ne-prihoda-v-soznanie.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
Я думаю найдут. Машины засвечены.
И второй инспектор жив. Знает в лицо.
Семье погибшего соболезнуем.
человек умер а у них средней тяжести
Цитата: Rebel от 15.01.2019 18:14:11
Заведено уголовное дело по данному факту по ч.2. ст 107 УК РК – «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное в отношении двух и более лиц»
человек умер а у них средней тяжести
Заведено уголовное дело по данному факту по ч.2. ст 107 УК РК – «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное в отношении двух и более лиц»
человек умер а у них средней тяжести
По идее это другая статья, тяжелые повреждения повлекшие смерть.
Нападавший уронил телефон.
Так что найдут сволочей.
GaNjUBASSKIN 15.01.2019 в 21:12:14 # 709079
Цитата: Маке0912 от 15.01.2019 21:03:09Найдут, лучше б сдались
Смотрел интервью второго инспектора.
Нападавший уронил телефон.
Так что найдут сволочей.
Смотрел интервью второго инспектора.
Нападавший уронил телефон.
Так что найдут сволочей.
Цитата: GaNjUBASSKIN от 15.01.2019 21:12:14
Цитата: Маке0912 от 15.01.2019 21:03:09Найдут, лучше б сдались
Смотрел интервью второго инспектора.
Нападавший уронил телефон.
Так что найдут сволочей.
Смотрел интервью второго инспектора.
Нападавший уронил телефон.
Так что найдут сволочей.
Не найдут. 100% какие-нибудь местные бастыки, для которых закон не писан, и которые на закон положили, с нашего молчаливого согласия. Человека просто так убили, как будто посрать сходили. Пока мы (народ) будет молчать - такие существа будут размножаться со скоростью кроликов.
Цитата: vvka от 15.01.2019 22:19:25
Не найдут. 100% какие-нибудь местные бастыки, для которых закон не писан, и которые на закон положили, с нашего молчаливого согласия. Человека просто так убили, как будто посрать сходили. Пока мы (народ) будет молчать - такие существа будут размножаться со скоростью кроликов.
Цитата: GaNjUBASSKIN от 15.01.2019 21:12:14
Цитата: Маке0912 от 15.01.2019 21:03:09Найдут, лучше б сдались
Смотрел интервью второго инспектора.
Нападавший уронил телефон.
Так что найдут сволочей.
Смотрел интервью второго инспектора.
Нападавший уронил телефон.
Так что найдут сволочей.
Не найдут. 100% какие-нибудь местные бастыки, для которых закон не писан, и которые на закон положили, с нашего молчаливого согласия. Человека просто так убили, как будто посрать сходили. Пока мы (народ) будет молчать - такие существа будут размножаться со скоростью кроликов.
Спорим найдут ?