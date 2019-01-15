Избитый браконьерами инспектор "Охотзоопрома" умер, не приходя в сознание

Цитата: GaNjUBASSKIN от

Цитата: Маке0912 от

Смотрел интервью второго инспектора.

Нападавший уронил телефон.

Так что найдут сволочей. Смотрел интервью второго инспектора.Нападавший уронил телефон.Так что найдут сволочей. Найдут, лучше б сдались

Не найдут. 100% какие-нибудь местные бастыки, для которых закон не писан, и которые на закон положили, с нашего молчаливого согласия. Человека просто так убили, как будто посрать сходили. Пока мы (народ) будет молчать - такие существа будут размножаться со скоростью кроликов.