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Закона.Нет
Алматинку без ее ведома лишили гражданства
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Zoggyla 16 Января 2019 в 12:07:24
Жительницу Алматы Айсулу Шаймарданову лишили гражданства Казахстана. О своем новом положении она узнала, только обратившись в ЦОН за адресной справкой.

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  Zoggyla 16.01.2019 в 12:09:35   # 709147
Админу спс за переработку материала.
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  111222333 16.01.2019 в 12:44:27   # 709150
Ога. у меня так сестра пришла удостоверение менять-а ей говорят, что переехали на ПМЖ еще 5 лет назад. А она и универ и замуж и 2 детей родила тут. Что то там постоянно путают
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  Skype 16.01.2019 в 12:49:56   # 709156
Теперь надо подать на гражданство по типу Оралманов и получить подьемные и гражданство. Прокурору бы возбудится, на лицо схема мошенников по получение субсидий переселенцами
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  Рамзес 16.01.2019 в 12:51:17   # 709158
Вот вам цифровизация - бардак..
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  старик 16.01.2019 в 12:58:10   # 709162
Побегает женщина по чиновникам, доказывая очевидное. Представляю как чиновничье сословие будет футболить ее из ведомства в ведомство. Выражаю сочувствие.
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