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Алматинку без ее ведома лишили гражданства
Жительницу Алматы Айсулу Шаймарданову лишили гражданства Казахстана. О своем новом положении она узнала, только обратившись в ЦОН за адресной справкой.
Админу спс за переработку материала.
Ога. у меня так сестра пришла удостоверение менять-а ей говорят, что переехали на ПМЖ еще 5 лет назад. А она и универ и замуж и 2 детей родила тут. Что то там постоянно путают
Теперь надо подать на гражданство по типу Оралманов и получить подьемные и гражданство. Прокурору бы возбудится, на лицо схема мошенников по получение субсидий переселенцами
Вот вам цифровизация - бардак..
Побегает женщина по чиновникам, доказывая очевидное. Представляю как чиновничье сословие будет футболить ее из ведомства в ведомство. Выражаю сочувствие.