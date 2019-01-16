С больной головы...

Цитата: 111222333 от

А что там в Европе? А что там в Европе?

Плохо, русские немцы не рекомендуют перезжать на ПМЖ в Германию. Французы не могут выбрать между порядком и демократией. Англичане ахуевают от своей премьер министра. Такие дела