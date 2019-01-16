С больной головы...

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GoodZone 16 Января 2019 в 14:19:39
В нашем распоряжении оказалось исковое заявление “Окжетпес-Т”, в котором излагаются подробности денежного конфликта. Согласно документу в апреле 2016 года “Арселор” и коммунальщики заключили договор о совместной деятельности. Решили, что будет удобнее, если бухгалтерия градообразующего предприятия станет удерживать из зарплат рабочих стоимость услуг, а затем переводить эти деньги на счет “Окжетпес-Т”.
Поначалу все шло нормально. Однако с марта прошлого года АМТ перестал делать перечисления. Причем без объяснения причин. А все обращения представителей коммунальной фирмы к руководству компании об исполнении обязательств остались без ответа.
Оказавшись в сложном экономическом положении, “Окжетпес-Т” направил в суд иск с требованием о взыскании с “Арселора” образовавшейся задолженности. Правда, на всю сумму коммунальщики пока не замахиваются, потому что у них попросту нет средств на оплату большой госпошлины. Оттого на начальном этапе просят обязать компанию перечислить 16 миллионов тенге, которые были удержаны из зарплат металлургов в июле прошлого года. К слову, предъявлять претензии к рабочим, не по своей воле оказавшимся в списке должников, коммунальщики пока не намерены.
Ирина МОСКОВКА, Караганда
http://www.time.kz/articles/territory/2019/01/15/64369-s-bolnoj-golovi
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Zoggyla от 16.01.2019 15:41:43
Хреново им там. Но что то сюда не едут
Цитата: 111222333 от 16.01.2019 15:49:49Плачут, Темза и Рейн переполнены их слезами, но -переезд подобен пожару. Кому охота гореть еще раз?
Хреново им там. Но что то сюда не едут
Цитата: Zoggyla от 16.01.2019 15:41:43
Хреново им там. Но что то сюда не едут
Цитата: Zoggyla от 16.01.2019 15:52:48
Цитата: 111222333 от 16.01.2019 15:49:49Плачут, Темза и Рейн переполнены их слезами, но -переезд подобен пожару. Кому охота гореть еще раз?
Хреново им там. Но что то сюда не едут
Цитата: Zoggyla от 16.01.2019 15:41:43
Хреново им там. Но что то сюда не едут
Хм. Куча знакомых с Германии, куча знакомых в этом году ездили в Германию. Слез не увидел, на вопрос об эмигрантах-говорят читали наши СМИ, вранье на вранье