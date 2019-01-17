В МВД знают, кто напал на карагандинских инспекторов "Охотзоопрома"

«Убеждаю вас, кто бы это ни был, он будет привлечен к уголовной ответственности и понесет наказание в соответствии с уголовным кодексом по всей тяжести этой статьи. Эти лица будут установлены и взяты под стражу», — заверил Андрей Лукин.

