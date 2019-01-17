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Закона.Нет
В МВД знают, кто напал на карагандинских инспекторов "Охотзоопрома"
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danilov 17 Января 2019 в 09:13:19
АСТАНА, 16 янв — Sputnik. Полиция установила всех лиц, причастных к нападению на сотрудников предприятия "ПО "Охотзоопром".

По этому факту ведется досудебное расследование по части 2 статьи 99 Уголовного кодекса (Убийство, совершенное группой лиц), сообщил директор департамента внутренних и внешних коммуникаций МВД Алмас Садубаев.
"В результате комплекса следственных действий установлены все лица, причастные к совершению указанного преступления. В настоящее время проводится работа по их задержанию", — уточнил он.

https://ru.sputniknews.kz/regions/20190116/8883415/karagadinskaya-oblast-brakonery-rassledovanie.html

Прокуратура взяла на контроль дело о гибели инспектора «Охотзоопрома»

Генеральный прокурор Казахстана взял «на личный контроль» расследование дела о нападении, в результате которого скончался инспектор государственного предприятия «Охотзоопром» и еще один получил травмы, сообщил заместитель генерального прокурора Казахстана Андрей Лукин журналистам в Астане в среду, 16 января.

«По данному факту генеральным прокурором РК инцидент взят на его личный контроль. Департаментом полиции проводятся соответствующие оперативные розыскные мероприятия по установлению лиц, подозреваемых в совершении такого тяжкого преступления. Более того, группа сотрудников центрального аппарата МВД выехала в Карагандинскую область для оказания помощи местным сотрудникам департамента полиции», — сообщил он журналистам в кулуарах пленарного заседания мажилиса.

Он уверен, что виновные в этом преступлении понесут заслуженное наказание. Журналисты выразили сомнение, поскольку нападавшие передвигались на дорогих машинах и имели в арсенале недешевое оружие.

«Убеждаю вас, кто бы это ни был, он будет привлечен к уголовной ответственности и понесет наказание в соответствии с уголовным кодексом по всей тяжести этой статьи. Эти лица будут установлены и взяты под стражу», — заверил Андрей Лукин.

https://rus.azattyq.org/a/29713121.html
https://total.kz/ru/news/proisshestviya/genprokuror_vzyal_pod_lichnii_kontr ol_delo_po_ubiistvu_inspektora_ohot zooproma_date_2019_01_16_12_55_00
Комментарии, по рейтингу, по дате
  русо 17.01.2019 в 09:16:34   # 709247
Ждём. Надеюсь поймают этих людей. Мне интересно кто это?
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  СССР 17.01.2019 в 09:25:00   # 709248
Quote:
Более того, группа сотрудников центрального аппарата МВД выехала в Карагандинскую область для оказания помощи местным сотрудникам департамента полиции

Чтобы не развели с местными
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  332-712 17.01.2019 в 09:49:10   # 709251
Quote:
«Убеждаю вас, кто бы это ни был, он будет привлечен к уголовной ответственности и понесет наказание в соответствии с уголовным кодексом по всей тяжести этой статьи. Эти лица будут установлены и взяты под стражу», — заверил Андрей Лукин.


а ведь такое должно быть по умолчанию...
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  строитель 17.01.2019 в 09:53:40   # 709253
Думаю что окажется что охотилась группа товарищей из прокуратуры суда и полиции. В результате ссоры водитель прокурора превысив меры самообороны непреднамеренно нанёс телесные повреждения егерю от которых тот скончался. А, да, они не сбежали а уехали за доктором и не знали что егерь умер
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