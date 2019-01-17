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Как долго музыка играла...
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GoodZone 17 Января 2019 в 12:49:52
Павлодарские власти преподнесли странный подарок профессору с мировым именем, музыковеду, исследователю творчества Дунаевского, композитору Науму Григорьевичу ШАФЕРУ (на снимке), которому в воскресенье, 13 января, исполнилось 88 лет. Накануне дня рождения он узнал о приказе руководства управления культуры “ликвидировать Дом Шафера до 19 января этого года”. Дом Шафера - это визитная карточка города, известный на весь мир уникальный музей грампластинок, аналогов которому нет больше нигде.



Речь идет о частной коллекции профессора в 27 тысяч грампластинок, 600 из которых являются раритетом (их нет больше нигде в мире). За свою жизнь Шаферу удалось собрать пластинки всех стран мира, образцы лучшей музыки, в том числе народной. Самая старая пластинка коллекции датируется 1898 годом. Здесь же есть и первая казахская пластинка, выпущенная в 1935 году, на ней записаны два кюя. В Доме Шафера в единственном экземпляре хранятся записи, чьи копии уничтожались со сменой политической обстановки. В том числе кюи, посвященные победе, но с упоминанием Сталина. Есть запись концерта Ермека Серкебаева в Павлодаре. Шафер вернул из забвения пять песен Дунаевского 50-х годов, исполняемых Бибигуль Тулегеновой на казахском языке.


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…Науму Григорьевичу было 10 лет, когда в 1941 году их семью депортировали из Бессарабии в Акмолинскую область. На сборы отвели два часа, мальчик едва успел схватить свое главное богатство - 30 грампластинок, а патефон взять не разрешили. Лагеря он прошел дважды. Во второй раз его сдал приятель, очень популярный преподаватель КазГУ, распространявший среди казахстанской интеллигенции запрещенку, попавший на карандаш в КГБ и пытавшийся себя выгородить. Шафер взял всю “вину” на себя. “Хроника текущих событий”, выходящая в Советском Союзе самиздатом, в своем 22-м выпуске писала: “7 сентября 1971 г. в г. Павлодаре Казахской ССР арестован доцент пединститута, кандидат филологических наук Наум Шафер. Ему предъявлено обвинение по ст. 170-1 УК КазССР (190-1 УК РСФСР). Среди инкриминируемых Шаферу материалов - рассказ А. И. СОЛЖЕНИЦЫНА “Пасхальный крестный ход”, повесть Ю. ДАНИЭЛЯ “Говорит Москва”, песня А. ГАЛИЧА про белые столбы, стихи целиноградского поэта Прокурова, стихи А. АХМАТОВОЙ и ТВАРДОВСКОГО…” После лагерей, как “политический”, Наум Григорьевич был отлучен от любимого дела, не имел права преподавать в вузах, перебивался случайными заработками. Но продолжал тратить все свободное время, бесплатно перезаписывая музыку со своих грампластинок всем желающим.

Уже после распада СССР нео­быкновенного павлодарца с его уникальной коллекцией звали на самых заманчивых условиях жить в Россию и Израиль. Предлагали великолепную квартиру, работу, музейное помещение под коллекцию. Регулярно появлялись желающие приобрести за огромные деньги раритетный фонд. А он продолжал ютиться со своим богатством в малогабаритной квартирке родного города, в которой все пространство от пола до потолка занимали самодельные стеллажи с пластинками и книгами, практически не оставлявшие хозяевам жизненного пространства. Только когда в 2000 году эти стеллажи рухнули, павлодарская журналистка Тамара КАРАНДАШОВА добилась, чтобы городские власти выделили помещение и помогли создать Дом-музей Шафера с тем, что профессор завещает после смерти свое богатство городу. Соответствующий договор был подписан тогда акимом города Николаем ЧМЫХОМ в соответствии с программой “Хранение историко-культурных ценностей”. Шафер написал завещание.
Однако уже в 2004 году, после смены команды в руководстве города и области, Науму Григорьевичу предложили либо подарить свою коллекцию городу немедленно, либо выплатить все, что было потрачено на ее содержание. В Дом-музей насылали финансовые проверки (которые, как ни старались, не находили нарушений), грозились отобрать у музея часть комнат.

В 2004 году после скандала в прессе чиновники свои требования немедленно сняли. Вторая попытка избавиться от Дома Шафера была предпринята в 2015 году - тогда первый раз было объявлено, что его присоединяют к музею им. Бухар жырау. Общественность снова отстояла право музея грампластинок на самостоятельность, убедив власти, что во всем мире малые музеи ценятся как раз отдельной коллекцией и своим стилем работы. К 88-летнему Шаферу специально едут туристы из Германии, Бельгии, Нидерландов. К нему чиновники первым делом ведут всех высокопоставленных гостей. Шафер продолжает проводить музыкальные вечера для горожан, встречи с интересными людьми - поэтами, певцами, музыкантами. Небольшой актовый зал во время мероприятий так переполнен, что сам хозяин не всегда может пробраться на сцену, чтобы произнести приветственное слово. Его фонотекой бесплатно пользуются студенты и школьники. Наум Григорьевич, работая со своей коллекцией, продолжает научно-исследовательскую деятельность, составляет новые музыкальные сборники, пишет статьи. Изданный в Павлодаре тиражом 50 экземпляров диск с песнями Высоцкого и музыкой Дунаевского, умершими в один день 25 июля, с разницей в 25 лет, в котором профессор доказывал, как тесно переплетаются симфонии блистательного композитора с песнями хриплого барда, произвел фурор в Америке и Канаде. Отныне там решено отмечать 25 июля как день памяти Дунаевского и Высоцкого именно совместно. То есть, живя в провинциальном Павлодаре, Шафер серьезно влияет на мировую культуру. В свои 87 лет он издал книгу о своем учителе Брусиловском. Потому-то и не может отказаться от своей коллекции, к которой ему нужен постоянный свободный доступ.
И вот новый приказ управления культуры, изданный уже без всякого предупреждения. На сей раз чиновники снова решили оптимизировать (сейчас им это слово употреблять запрещено, поэтому они говорят “консолидировать”) Дом Шафера, но уже даже не присоединив к другому музею, а вовсе ликвидировав. Всю ли коллекцию затем примет музей им. Бухар жырау или только часть, директор последнего Денис МОЛДАБЕКОВ пока объяснить журналистам затруднился. Науму Григорьевичу предложено написать заявление о приеме его… методистом.
Разумеется, поскольку деньги на содержание коллекции выделяются из бюджета, власти имеют полное право решать судьбу музея. Но мы-то говорим о культурном наследии! Увы, нет уверенности в том, что в музее им. Бухар жырау его сохранят в лучшем виде. Там куда-то подевались альбомы, переданные сюда исполнителями знаменитого в Прииртышье хора Шиллера. Где-то в его хранилищах затерялись личные вещи известного писателя Всеволода Иванова. Уже не раз на уровне руководства управления культуры, которое в нашей области меняется довольно часто, Науму Григорьевичу намекали, что им нужна только определенная часть коллекции, остальное можно хорошо продать. А некоторые пластинки Шаферу предлагали преподнести в качестве презента “на самый верх”. Этого он и боится, потому что мечтает, чтобы коллекция сохранилась в полном виде!
- В Республиканском архиве кино-, фото- и звукодокументов пластиночный фонд небольшой, там в основном хранятся бобины, но они недолговечны, а винил вечен, - говорит Наум Григорьевич. - Если бы Дом Шафера стал филиалом этого архива, у меня душа была бы спокойна. Пусть даже мое имя не будет фигурировать, самое главное, чтобы коллекция была сохранена, а там работают специалисты.

Ольга ВОРОНЬКО, фото автора, Павлодар
http://www.time.kz/articles/chastnyj/2019/01/16/kak-dolgo-muzika-igrala
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  jumanjiqz 17.01.2019 в 14:05:26   # 709276
Quote:
На сей раз чиновники снова решили оптимизировать (сейчас им это слово употреблять запрещено, поэтому они говорят “консолидировать”) Дом Шафера, но уже даже не присоединив к другому музею, а вовсе ликвидировав.

Консолидация (от лат. con — вместе, solido — укрепляю) — укрепление, объединение, интеграция, сплочение чего-либо (лиц, групп, организаций, движений и прочего)
Казалось бы, причем здесь ликвидация?!

Да и в Упревлении заявляют, что никто не планирует закрывать музей или сокращать его сотрудников.
http://pavlodarnews.kz/index.php?id=18951

Опять некие персонажи ищут повод порезонировать?!
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  Софруджу 17.01.2019 в 15:07:52   # 709293
Ничего не надо! Всё, что по-настоящему является нашей историей и славой, не надо! Посмотрите на то, что сделали с нашим музеем. Эх! А деду - уважение и слава!
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