Как долго музыка играла...

На сей раз чиновники снова решили оптимизировать (сейчас им это слово употреблять запрещено, поэтому они говорят “консолидировать”) Дом Шафера, но уже даже не присоединив к другому музею, а вовсе ликвидировав.
Консолидация (от лат. con — вместе, solido — укрепляю) — укрепление, объединение, интеграция, сплочение чего-либо (лиц, групп, организаций, движений и прочего)
Казалось бы, причем здесь ликвидация?!
Да и в Упревлении заявляют, что никто не планирует закрывать музей или сокращать его сотрудников.
http://pavlodarnews.kz/index.php?id=18951
Опять некие персонажи ищут повод порезонировать?!