Убийцам Дениса Тена дали по 18 лет лишения свободы

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danilov 17 Января 2019 в 17:26:15
Нуралы Киясову и Арману Кудайбергенову по приговору суда дали по 18 лет лишения свободы в учреждении максимальной безопасности. Жанар Толыбаеву оправдали по статье "Кража" и приговорили к 4 годам лишения свободы в учреждении средней безопасности.
На скамье подсудимых – Нуралы Киясов, Арман Кудайбергенов и Жанар Толыбаева. Для двух первых гособвинитель запросил по 20 лет лишения свободы, а для Толыбаевой – 4 года. Мать погибшего спортсмена считает, что убийство было заказным, и необходимо продолжить следствие.
Арман Кудайбергенов обвиняется по статьям УК РК:
188, часть 2, пункт 2, – "Кража, совершённая неоднократно";
192, часть 2, пункты 1 и 4, – "Разбой, совершённый группой лиц по предварительному сговору и с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия";
99, часть 2, пункты 7 и 8, – "Убийство, совершённое группой лиц из корыстных побуждений, сопряжённое с разбоем".
Нуралы Киясов обвиняется по статьям УК РК:
192, часть 2, пункты 1 и 4, – "Разбой, совершённый группой лиц по предварительному сговору и с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия";
99, часть 2, пункты 7 и 8, – "Убийство, совершённое группой лиц из корыстных побуждений, сопряжённое с разбоем".
Жанар Толыбаева обвиняется по статьям УК РК:
188, часть 2, пункт 1, – "Кража, совершённая группой лиц по предварительному сговору";
434 – "Недонесение о преступлении".
https://informburo.kz/novosti/oglashenie-prigovora-po-delu-denisa-tena-pryamoy-efir.html
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