"Эйр Астана" выиграла суд против блогера Дениса Кривошеева

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danilov 17 Января 2019 в 17:33:00
Районный суд №2 Алмалинского района Алматы рассмотрел иск АО "Эйр Астана" к Денису Кривошееву о защите деловой репутации. В своих публикациях блогер писал, что авиакомпания якобы получает поддержку от государства при распределении субсидированного авиатоплива.
Представители "Эйр Астана" просили суд признать эту информацию недостоверной, порочащей деловую репутацию компании.
"Информация о том, что "Эйр Астана"в конкурентной борьбе с другими авиаперевозчиками пользуется большими преимуществами, негативно характеризует её деловую репутацию. Считаем, что общий смысл заявлений ответчика в его публикациях направлен на создание негативного образа авиакомпании, как компании, достигшей эффективности своей деятельности в 2017-2018 годах только за счёт государственных льгот и преимуществ, а не за счёт реальных показателей их деятельности. Сведения, изложенные в приведённых опубликованных статьях и заявлениях, не соответствуют действительности", - приводится в решении суда позиция "Эйр Астаны".
Адвокат Кривошеева Ксения Вурос в суде говорила о том, что в заявлениях Кривошеева речь шла не о бюджетных субсидиях государства, а лишь о директивном распределении топлива через ресурсодержателей.
Авиакомпания "Эйр Астана" потребовала, чтобы Денис Кривошеев опубликовал опровержение информации и возместил расходы на адвоката, около двух миллионов тенге. Суд удовлетворил иск лишь частично.
Согласно приговору блогер обязан написать опровержение и оплатить судебные расходы авиакомпании в размере 142 500 тенге. Денис Кривошеев намерен обжаловать решение суда. Он считает, что суд первой инстанции не учёл доказательств, которые представил его адвокат.
“Я действительно говорил о государственной поддержке. В суде всё строилось на бюджетном кодексе, согласно которому никаких субсидий компания не получает. Но по определению государственными субсидиями могут быть любые преференции со стороны государства – налоговые послабления, регулировка цен топлива, очень много разных возможностей. Речь идёт о списке распределения топлива с заводов по цене ниже рыночной. Я привёл доказательства в суде, сделал сравнительный анализ цен среди поставщиков авиатоплива. На мой взгляд, этот список был незаконным”, – говорит блогер.
Денис Кривошеев утверждает, что Министерство энергетики и Министерство по инвестициям и развитию РК несколько лет совместно составляли список компаний, которым предоставлялось дешёвое топливо. Это, по словам блогера, было связано с существующим дефицитом топлива. Заводы якобы получали список и продавали керосин компаниям, указанным в документе.
“Основная часть уходила именно "Эйр Астане". Сам конфликт начался с того, что в начале прошлого года "Скат" недополучил топливо и там вообще встал вопрос о навигации. Когда я начал разбираться, стало понятно, что наличие этого списка противоречит предпринимательскому кодексу – продавать нужно на конкурентном рынке, либо исходя из интересов государства. А это внутренние перевозки. И если посчитать пассажиропоток заграничный и наш местный, получилось бы, что большую часть топлива с регулируемой ценой должны получать "Bek"и "Scat". Я в своих публикация как раз и говорил, что распределение нужно делать, исходя из внутренних интересов, а не коммерческих. Вот из-за этого весь был сыр-бор”, – пояснил Денис Кривошеев.
Денис Кривошеев утверждает, что предоставил судье список компаний, которым предоставлялось дешёвое топливо, но документу не была дана правовая оценка в ходе процесса.
“Дело рассмотрели за два часа. Мы готовим апелляцию, поскольку в суде вообще не учли мои доводы. Кроме того, судья опиралась на бюджетный кодекс, а это противоречит вообще логике. Мы не обязаны анализировать лишь один источник. Судья просто нас проигнорировала”.
В "Эйр Астане" знают о том, что Денис Кривошеев готовит апелляцию.
"Пока мы воздерживаемся от комментариев по этому делу", – заявил менеджер авиакомпании по корпоративным коммуникациям Тлек Абдрахимов.
В решении суда говорится о том, что ответчик приводил в качестве одного из доказательств своих доводов письмо Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 18 сентября 2018. Суд ссылается на то, что в письме говорится о том, что 50% объёма потребления авиатоплива на внутреннем рынке обеспечивается за счёт импорта, приведены сведения о средних ценах на топливо, из содержания данного письма не усматривается, что "Эйр Астана" субсидируется государством.
https://informburo.kz/novosti/eyr-astana-vyigrala-sud-protiv-blogera-denisa-krivosheeva.html
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