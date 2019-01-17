В Астане задержали мужчину, напавшего с ножом на фельдшера бригады скорой помощи

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danilov 17 Января 2019 в 17:33:44
"15 января в полицию поступило сообщение от бригады скорой помощи о том, что фельдшер скорой помощи получил ножевое ранение. Подозреваемый мужчина 1994 года рождения задержан. По факту проводится досудебное расследование по статье 107 УК РК ("Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью"), – сообщили в полиции.
Подробности инцидента рассказали в управлении общественного здравоохранения Астаны. Мужчина вызвал скорую своей жене, которая на тот момент была без сознания. Он был против транспортировки супруги в больницу без ребёнка, который остался бы без присмотра. Хозяин дома был пьян. Он ранил фельдшера ножом.
Состояние пострадавшего средней степени тяжести, его жизни ничего не угрожает. Он находится на стационарном лечении в больнице.
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Это уже второй факт нападения на сотрудников скорой помощи в Астане с начала 2019 года. В 2018 году произошло восемь таких случаев, сообщили в управлении.
"Если человек берётся за холодное оружие, то это говорит не о том, что нападавший хотел спасти жизнь близкому, а о том, что он хочет отнять жизнь у того, кто пришёл на помощь. У нас работа сама по себе непростая. Заходя в квартиру на выезде, мы заходим в то место, где человек чувствует себя хозяином. Что касается нашего сотрудника, то он тоже чей-то родственник, которого тоже дома ждут и не ожидают, что подобное может произойти с ним на рабочем месте", – отметила заместитель главного врача по контролю качества медицинских услуг городской станции скорой помощи Астаны Гульнара Туякова.
По её мнению, такие случаи отбивают желание у молодых людей работать в службе скорой помощи, поскольку заставляет задуматься, не станут ли они завтра жертвой агрессии пациентов и их родственников.
"Поэтому мы кричим SOS, чтобы общество обратило внимание на это. Если мы не поднимем этот вопрос сейчас, то потеряем число новобранцев завтра. Чаще всего нападения происходят из-за эмоций, нужно контролировать себя", – отметила Гульнара Туякова.
https://informburo.kz/novosti/v-astane-zaderzhali-muzhchinu-napavshego-s-nozhom-na-feldshera-skoroy.html