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Задержаны подозреваемые в убийстве инспектора Ерлана Нургалиева
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danilov 21 Января 2019 в 12:29:25
Браконьеров, подозреваемых в убийстве инспектора "Охотзоопрома" в Карагандинской области, задержали в Кызылорде, сообщает директор Департамента внутренних и внешних коммуникаций МВД РК Алмас Садубаев.
Сейчас идут следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Все трое подозреваемых водворены в ИВС.



"Сегодня в результате проведенной спецоперации оперативники Департамента криминальной полиции МВД в Кызылорде в одном из частных домов задержали троих подозреваемых в убийстве инспектора РГКП "ПО "Охотзоопром" Нургалиева Ерлана Балгабековича, совершенном 13 января т.г. на территории Нуринского района Карагандинской области при исполнении последним своих служебных обязанностей", - сообщил Алмас Садубаев.
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