Челах попросил отменить ему приговор и выплатить компенсацию в 30 млн тенге

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danilov 22 Января 2019 в 11:22:55
Кассационная инстанция Верховного суда приступила к рассмотрению ходатайства приговорённого к пожизненному лишению свободы Владислава Челаха.
"Комитет ООН принял решение, что Республика Казахстан в отношении осуждённого Челаха нарушила статью 14 Международного пакта "О гражданских и политических правах", ратифицированного Республикой Казахстан. В своём решении Комитет ООН уведомил Генпрокуратуру о том, что Казахстан несёт обязательство предоставить Владиславу Челаху эффективное средство правовой защиты", – сказала адвокат Гульмира Шалдыкова на заседании суда.
Генпрокуратура после обращения Челаха рекомендовала ему обратиться в суд. Он попросил Верховный суд отменить приговор суда первой инстанции, направить уголовное дело на дополнительное расследование и обязать орган уголовного преследования исключить из дела все документы, полученные с нарушением прав. Это право на защиту, так как он был лишён, по мнению Комитета ООН, возможности на беспристрастный и справедливый суд.
"Прошу выплатить осуждённому Владиславу Челаху компенсацию за нарушенные права в размере 30 миллионов тенге. Полностью заявление, подписанное Челахом и направленное в суд, поддерживаю. Прошу его удовлетворить", – заключила защитник.
Прокурор Марат Нурмухамедов заявил, что приговор Челаху является законным и обоснованным.
"Такой вывод основан на совокупности доказательств, которые детально приведены в описательно-мотивировочной части приговора специализированного межрайонного военного суда по уголовным делам от 11 декабря 2012 года", – пояснил он.
По мнению прокурора, приговор основан на протоколах осмотра места происшествия, заключении судебно-медицинской экспертизы с участием как казахстанских, так и немецких экспертов, рассказе Челаха сокамерникам и матери о всех деталях преступления и том обстоятельстве, что на Челаха при допросах не оказывалось давления.
"В нынешнем ходатайстве Челах не приводит доводы о своей невиновности, а ссылается только на решение Комитета ООН. По действующему законодательству решение Комитета ООН по правам человека по уголовному делу не может являться безусловным основанием для отмены вступивших в законную силу судебных актов. С учётом изложенного кассационное ходатайство Владислава Челаха следует оставить без удовлетворения", – считает он.
Суд удалился в совещательную комнату, чтобы вынести решение по делу.
18 января сообщалось, что осуждённый к пожизненному лишению свободы Владислав Челах обратился с ходатайством о рассмотрении его дела в кассационной инстанции Верховного суда.
В мае 2012 года на посту "Арканкерген" в Алматинской области Владислав Челах расстрелял 14 безоружных сослуживцев-пограничников и местного егеря. Он сжёг казарму и сбежал в горы. В декабре Челаха приговорили к пожизненному лишению свободы. Все казахстанские инстанции отказали ему в смягчении наказания.
7 ноября 2017 года Комитет ООН по правам человека, не оспаривая виновность или невиновность Владислава Челаха в совершённом преступлении, признал, что его права ограничили в части права на справедливый и беспристрастный суд.
https://informburo.kz/novosti/chelah-poprosil-otmenit-emu-prigovor-i-vyplatit-kompensaciyu-v-30-mln-tenge.html
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"Верховный суд оставил в силе приговор Челаху
Судебная коллегия Верховного суда рассмотрела жалобу Владислава Челаха, осужденного на пожизненный срок, передает корреспондент Tengrinews.kz.Кассационная коллегия Верховного суда оставила все судебные акты по уголовному делу в силе, а жалобу Владислава Челаха — без удовлетворения.
«Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда постановила: приговор специализированного межрайонного военного суда по уголовным делам по городу Алматы, постановление апелляционной судебной коллегии по уголовным делам военного суда РК, постановление кассационной судебной коллегии военного суда РК в отношении осужденного Челаха Владислава Валерьевича оставить без изменения, ходатайство осужденного Челаха — без удовлетворения. Мотивированное постановление будет направлено осужденному Челаху и всем участникам процесса», — сказал судья судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Абай Рахметулин. "