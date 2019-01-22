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Друзья погибшего охотинспектора просят привлечь соучастников убийства
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danilov 22 Января 2019 в 16:17:11
Cвоё недовольство расследованием громкого дела высказали друзья убитого инспектора и его руководитель.

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  Маке0912 22.01.2019 в 17:01:47   # 709853
В натуре а почему с другой машины 4-ых отпустили ?
Вот менты .....
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