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В Казахстане выявили нарушения при распределении научных грантов
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danilov 22 Января 2019 в 16:18:21
Комментарии,
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по дате
строитель
22.01.2019 в 16:43:07
# 709849
Да Быть такого не может.
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Маке0912
22.01.2019 в 16:47:47
# 709850
Учёные ...
И туда же.
Профессора мошенники
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