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В Казахстане выявили нарушения при распределении научных грантов
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danilov 22 Января 2019 в 16:18:21
Комментарии, по рейтингу, по дате
  строитель 22.01.2019 в 16:43:07   # 709849
Да Быть такого не может.
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  Маке0912 22.01.2019 в 16:47:47   # 709850
Учёные ...
И туда же.
Профессора мошенники
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