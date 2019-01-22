Избиение школьников в Туркестане
danilov 22 Января 2019 в 22:59:42
В ролике, который появился в интернете, слышны ругательства. Один из пострадавших придерживает нос, по всей видимости, у него потекла кровь. Мальчиков заставили сесть на колени, а затем повалили на землю, избили по голове и начали на них прыгать.
В Управлении образования Туркестанской области прокомментировали видео с избиением школьников, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Сообщается, что полицией и городским отделом образования выявлены учащиеся девятых классов трех школ - № 31, № 18, № 11 Туркестана, участвовавших в избиении.
"Ведется расследование по отношению к несовершеннолетним. Рассматривается ответственность родителей, педагогов и школьных инспекторов. Данный инцидент взят под контроль", - отметили в в управления образования.
21 января в социальных сетях появилось несколько видеороликов, на которых группа подростков подвергла физическому и моральному унижению мальчиков младшего школьного возраста.
В МВД РК сообщили, что полицейские установили личности подростков, избивавших школьников на видео. Действия на видеозаписи происходили 18 января в Туркестане. Проводится досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК РК "Хулиганство группой лиц".
Срочную пресс-конференцию созвали из-за драки школьников в Туркестане
В пресс-службе акима города Туркестана прокомментировали видеозапись, распространенную в социальных сетях, на которой подростки избивают школьников, сообщает Tengrinews.kz.
Городской отдел образования провел срочный брифинг с участием областного департамента внутренних дел, председателя совета ветеранов города Туркестана и директоров трех школ, ученики которых участвовали в драке.
В ходе брифинга руководитель городского отдела образования Акмарал Батырбекова заявила, что данный инцидент произошел 18 января в 17.00. "Со стороны отдела образования регулярно проводятся семинары, собрания о предотвращении дедовщины и об образцовом поведении учеников. На сегодня полиция выяснила участников драки, идут следственные мероприятия", - отметила чиновница.
В своем выступлении руководитель следственного отдела Болат Елмурзаев докладывал о расследовании по отношению к несовершеннолетним. Рассматривается ответственность родителей, руководителей школ и группы ювенальной полиции. Данный инцидент взят под контроль областным управлением образования и областным департаментом полиции.
"Пока еще рано говорить о причинах драки, так как идет следствие. Состояние здоровья потерпевших нормальное. Они ходят в школу, присутствуют на уроках", - заявили в пресс-службе.
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