СЭР с плесенью

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danilov 23 Января 2019 в 09:32:01
В минувшие выходные в месенджерах и социальных сетях выстрелила информация о задержании старшего оперуполномоченного Службы экономических расследований (СЭР) департамента госдоходов Алматы Дархана ИСКАКОВА. Якобы он был откомандирован в межведомственную следственно-оперативную группу, занимающуюся расследованием крупного хищения государственных денег, однако впоследствии его арестовали при получении 500 тысяч долларов. Также в рассылке фигурировала фотография, где на столе были сложены американские купюры - по всей видимости, та самая взятка. Корреспонденту “Времени” удалось выяснить любопытные подробности этого происшествия.
Вчера, 21 января, Генеральная прокуратура официально подтвердила: опер СЭР ДГД Алматы Искаков был пойман при получении огромной суммы. Как сообщили в надзорном органе, Дархан Искаков действовал не один, а вместе с двумя подельниками. Втроем они намеревались срубить ни много ни мало миллион долларов!
А началось все с расследования в одном из правоохранительных органов. С заявлением туда обратился некий гражданин, попросивший проверить некоторые, на его взгляд, подозрительные действия БТА Банка и Казкома. В рамках этой проверки изучались материалы по передаче активов обоих банков в АО “Фонд проблемных кредитов” (ФПК).
Это акционерное общество было создано правительством РК в 2012 году специально для того, чтобы выкупать так называемые мусорные активы у банков второго уровня. Речь идет о кредитах, по которым банки не получают выплат и несут убытки. Поэтому и был придуман механизм, который помогает оздоровлению финансовой системы страны.
Среди тех, кто воспользовался услугами ФПК, оказались БТА Банк и Казком. По всей видимости, у кого-то возникло подозрение, что один из этих банков передал свои активы фонду по завышенной стоимости. При этом следует подчеркнуть, что руководство ФПК в правоохранительные органы с заявлением по этому поводу не обращалось. Иначе говоря, вполне вероятно, что активы забрали по реальной цене и никакого преступления управленцы из банков не совершали. Но это не помешало Искакову и его подручным выйти на переговоры с председателем совета директоров БТА Банка. К слову, банк продолжает существовать: он хоть и не ведет активной деятельности, но юридически не ликвидирован. Главе совета директоров объяснили, что расследование может закончиться реальным сроком, однако проблему можно решить за каких-то... полтора миллиона долларов! Топ-менеджер попросил скидку, и стороны в итоге сошлись на миллионе “зеленых”. После чего банкир отправился прямиком в Комитет национальной безопасности.
В результате при передаче половины того самого миллиона - 500 тысяч долларов - Дархан Искаков был задержан. А в связке с ним, по версии следствия, действовали еще два алматинца. Правда, оба они не являются сотрудниками правоохранительных органов и как будто занимаются бизнесом. Итак, подозреваемыми по данному уголовному делу проходят некие Эйлаз СУЛЕЙМАНОВ и Данияр АЛЬПИЕВ. Информации о них не очень много, но кое-что нам удалось узнать.
Эйлаз Сулейманов - предприниматель, один из учредителей строительной фирмы “ФарИМАс”. По данным комитета госдоходов, эта компания значится среди должников по неуплате налогов - на
1 января 2019 года сумма задолженности достигла почти 5 миллионов тенге. То есть похвастаться успехами в бизнесе Сулейманов вряд ли может. Но интересно другое: наши источники утверждают, что, несмотря на проблемы с налоговыми органами, Эйлаз Сулейманов - человек непростой и поддерживает близкие отношения с высокопоставленными сотрудниками алматинской полиции и прокуратуры, оставаясь при этом в тени.
А вот Данияр Альпиев - персонаж более известный. Он в свое время возглавлял администрацию рынка “Алтын Орда”, совладельцем которого некогда был отец Данияра Алтынбек АЛЬПИЕВ, погибший от руки киллера. После этого Альпиев-младший тоже руководил самым крупным базаром в пригороде Алматы. В настоящий момент Данияр Алтынбекович является учредителем лишь одного ТОО “Aruzhan MD”. При этом и Альпиев, и Сулейманов, по данным Генеральной прокуратуры, официально считаются безработными. Видимо, отсутствие регулярного дохода и наличие свободного времени толкнуло обоих на громкое преступление.
На сегодняшний день все трое подозреваемых арестованы сроком на два месяца и водворены в следственный изолятор.
Михаил КОЗАЧКОВ
http://www.time.kz/articles/strana/2019/01/21/ser-s-plesenju