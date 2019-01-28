Видео с "автоподставой" в Алматы объяснили в полиции

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danilov 28 Января 2019 в 15:39:34
Как известно, ранее в Сети появились видеоролик и аудио. На аудио мужчина обвиняет полицейских в сговоре с пешеходом. В ролике с видеорегистратора между тем показано, как неизвестный мужчина бросается под едущий автомобиль. Водитель вовремя тормозит и не задевает пешехода. Но "пострадавший" все равно ложится на землю. Водитель выходит из машины и пинает пешехода. Через несколько секунд появляется полицейский автомобиль. Мужчина демонстрирует прибывшим стражам порядка, что у него в автомобиле есть видеорегистратор.
В свою очередь в департаменте полиции заявили, что точка зрения водителя - ошибочна. По данным правоохранительных органов, в 07.31 27 января 2019 года на пульт Центра оперативного управления позвонила женщина. По ее словам, в Турксибском районе в частном секторе по улице Кассина на проезжей части бегает мужчина и бросается под колеса автомобилей. На этот вызов выехал экипаж дорожно-патрульной полиции "Буран-288".
"Это его патрульный участок, он ехал именно на этот вызов. Приехав на место, они увидели следующую картину: на земле лежит мужчина, рядом стоит автомобиль марки Lada. Водитель свою версию случившегося рассказал. Мужчина был пьяный, еле стоял на ногах. Для того чтобы разобраться, экипаж доставил обе стороны в Управление полиции. Там водитель продемонстрировал данные с видеорегистратора, и к нему вопросы не возникли. Но у нас возникли вопросы к пешеходу. За появление в общественном месте в пьяном виде его привлекли к административной ответственности", - рассказала руководитель пресс-службы Департамента полиции Салтанат Азирбек.
В полиции добавили, что ведомство проведет расследование по статье 274 Уголовного кодекса РК.
"Водитель - взрослый мужчина, должен отдавать отчет своим действиям и словам. Свою субъективную точку зрения навязал обществу. Причем эта точка зрения ошибочная. Каждый человек должен знать, что за распространение заведомо ложной информации предусмотрена ответственность согласно уголовному законодательству. В данном случае мы инициировали досудебное расследование", - добавила Азирбек.
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/video-s-avtopodstavoy-v-almatyi-obyyasnili-v-politsii-362161/
Комментарии, по рейтингу, по дате
Водитель откеда знал, что пешеход не в сговоре с блюстителями?