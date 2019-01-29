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Китайские полиглоты
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GoodZone 29 Января 2019 в 11:39:35
Граждане КНР были задержаны в Атырауском международном аэропорту за то, что крыли матом работника аэровокзала. Примечательно, что матерились жители Поднебесной на чистейшем русском языке.

Как рассказали в пресс-службе суда Атырауской области, инцидент с оскорблением сотрудника аэропорта произошел перед вылетом двух китайских пассажиров рейсом Атырау - Астана.

- Граждане КНР, находясь в общественном месте в аэропорту города Атырау, при регистрации рейса сообщением Атырау - Астана выражались на русском языке нецензурной бранью в адрес работника аэропорта прямо на глазах у остальных пассажиров, - сообщили в пресс-службе суда. - Такого оскорбления работник аэропорта не стерпел. Граждане КНР, соответственно, тем рейсом уже не полетели.

В пресс-службе также отметили, что постановлениями суда иностранные граждане признаны виновными в совершении административного правонарушения и оштрафованы на 12 625 тенге каждый.

Надежда ШУМИЛИНА, Атырау
http://www.time.kz/articles/nu/2019/01/28/kitajskie-poligloti
Комментарии, по рейтингу, по дате
  GoodZone 29.01.2019 в 12:12:23   # 710450
Нефиг язык распускать... Чувствуй себя как дома, но не забывай, что в гостях. Не раз слышал о пренебрежительном отношении именно китайцев к местным работникам. Не буду утверждать, что это так. Но пресекать это нужно сразу и жестко.
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  Nafis 29.01.2019 в 12:26:08   # 710452
Он незнал значение этих слов. Он комплименты им делал.....
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  NАVIGATOR 29.01.2019 в 14:18:32   # 710459
Quote:
В пресс-службе также отметили, что постановлениями суда иностранные граждане признаны виновными в совершении административного правонарушения и оштрафованы на 12 625 тенге каждый.

Надо было вдобавок депортировать из страны, пусть на согражданах своих практикуют знание языка!
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