Китайские полиглоты

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GoodZone 29 Января 2019 в 11:39:35
Как рассказали в пресс-службе суда Атырауской области, инцидент с оскорблением сотрудника аэропорта произошел перед вылетом двух китайских пассажиров рейсом Атырау - Астана.
- Граждане КНР, находясь в общественном месте в аэропорту города Атырау, при регистрации рейса сообщением Атырау - Астана выражались на русском языке нецензурной бранью в адрес работника аэропорта прямо на глазах у остальных пассажиров, - сообщили в пресс-службе суда. - Такого оскорбления работник аэропорта не стерпел. Граждане КНР, соответственно, тем рейсом уже не полетели.
В пресс-службе также отметили, что постановлениями суда иностранные граждане признаны виновными в совершении административного правонарушения и оштрафованы на 12 625 тенге каждый.
Надежда ШУМИЛИНА, Атырау
http://www.time.kz/articles/nu/2019/01/28/kitajskie-poligloti
Комментарии, по рейтингу, по дате
В пресс-службе также отметили, что постановлениями суда иностранные граждане признаны виновными в совершении административного правонарушения и оштрафованы на 12 625 тенге каждый.
Надо было вдобавок депортировать из страны, пусть на согражданах своих практикуют знание языка!