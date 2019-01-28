Полиция нашла справившего нужду в лифте астанчанина

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danilov 29 Января 2019 в 14:28:57
"Полицейскими Астаны установлен мужчина, который 26 января, находясь в подъезде дома по улице Иманова, в лифтовой кабине справил естественную нужду. Тем самым загрязнил место общего пользования, выражая неуважение к окружающим, нарушая общественный порядок. 26-летний житель города привлечен к административной ответственности по статье 434, части 1 "Мелкое хулиганство" КоАП РК", - говорится в сообщении Департамента полиции.
Постановлением специализированного межрайонного административного суда Астаны на гражданина Б. наложено административное взыскание в виде штрафа в размере 5 МРП - 12 625 тенге.
https://tengrinews.kz/crime/politsiya-nashla-spravivshego-nujdu-v-lifte-astanchanina-362221/
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