 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Закона.Нет
Задержан подозреваемый в краже зеркал с авто Дмитрия Баландина
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 01 Апреля 2019 в 17:41:00
В Алматы задержан подозреваемый в краже зеркал с автомобиля олимпийского чемпиона по плаванию Дмитрия Баландина, передает Today.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции мегаполиса.

"Сотрудниками управления криминальной полиции Алматы совместно с оперативниками управления полиции Алмалинского района задержан гражданин В. 1986 года рождения, ранее трижды судимый за имущественные преступления. Подозреваемый признался в совершении сразу двух краж в одном и том же месте. Вещественные доказательства по этим уголовным делам обнаружены и изъяты по месту жительства подозреваемого", – сообщили в пресс-службе.

Факты зарегистрированы в едином реестре досудебного расследования по статье 188 УК РК.

Действия злоумышленника попали в объектив камер видеонаблюдения.
Напомним, олимпийский чемпион по плаванию Дмитрий Баландин стал жертвой автоворов на месте гибели Дениса Тена в Алматы, на пересечении улиц Курмангазы и Байсеитовой.

http://today.kz/news/kriminalnyie-novosti/2019-04-01/776527-zaderzhan-podozrevaemyij-v-krazhe-zerkal-s-avto-dmitriya-balandina/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  строитель 01.04.2019 в 17:54:50   # 716347
А я бы не удивился если бы задержанным оказался тот же папуас который убил Дениса Тена
поощрить | покарать
  KAN13 01.04.2019 в 19:04:46   # 716350

А что , у нас все возможно .
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь