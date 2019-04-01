Задержан подозреваемый в краже зеркал с авто Дмитрия Баландина

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danilov 01 Апреля 2019 в 17:41:00
"Сотрудниками управления криминальной полиции Алматы совместно с оперативниками управления полиции Алмалинского района задержан гражданин В. 1986 года рождения, ранее трижды судимый за имущественные преступления. Подозреваемый признался в совершении сразу двух краж в одном и том же месте. Вещественные доказательства по этим уголовным делам обнаружены и изъяты по месту жительства подозреваемого", – сообщили в пресс-службе.
Факты зарегистрированы в едином реестре досудебного расследования по статье 188 УК РК.
Действия злоумышленника попали в объектив камер видеонаблюдения.
Напомним, олимпийский чемпион по плаванию Дмитрий Баландин стал жертвой автоворов на месте гибели Дениса Тена в Алматы, на пересечении улиц Курмангазы и Байсеитовой.
http://today.kz/news/kriminalnyie-novosti/2019-04-01/776527-zaderzhan-podozrevaemyij-v-krazhe-zerkal-s-avto-dmitriya-balandina/