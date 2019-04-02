Жителя Петропавловска оштрафовали за предложение взятки полицейскому

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Rebel 02 Апреля 2019 в 10:10:20
Как рассказали в пресс-службе департамента АДГСПК по Акмолинской области, водитель из Петропавловска пытался договориться с полицейским, предложив 2 тысячи тенге за непривлечение его к административной ответственности. Бурабайский районный суд приговорил мужчину к штрафу в размере 353 500 тенге.
«Водителя автомобиля Mercedes, проезжавшего около СКП “Рубеж-Бурабай”, на автодороге направлением “Астана-Петропавловск” остановил сотрудник дорожной полиции для проверки документов. Инспектором было установлено, что мужчина не вписан в страховой полис на вождение автотранспорта. Водитель, чтобы избежать административной ответственности, пытался договориться с инспектором полиции, сказав “поеду на второй скорости”, тем самым предложив незаконное вознаграждение в размере 2 000 тенге», — отметили в пресс-службе департамента АДГСПК по Акмолинской области.
Сотрудниками департамента в отношении водителя был составлен протокол об административном правонарушении по статье 676 КоАП РК (Предоставление незаконного материального вознаграждения физическими лицами) с последующей передачей в суд. Постановлением Бурабайского районного суда нарушитель привлечен к ответственности в виде штрафа в размере 353 500 тенге.
МИА «Казинформ»
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Не будь таким!
...сказав “поеду на второй скорости”, тем самым предложив незаконное вознаграждение в размере 2 000 тенге
По-моему, это вообще за уши притянуто. Предложение денег в этой фразе никак не фигурирует