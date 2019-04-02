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Закона.Нет
Жителя Петропавловска оштрафовали за предложение взятки полицейскому
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Rebel 02 Апреля 2019 в 10:10:20
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ — 353 тысячи тенге заплатит житель Петропавловска, предложивший акмолинскому полицейскому взятку в размере 2 тысячи тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе департамента АДГСПК по Акмолинской области, водитель из Петропавловска пытался договориться с полицейским, предложив 2 тысячи тенге за непривлечение его к административной ответственности. Бурабайский районный суд приговорил мужчину к штрафу в размере 353 500 тенге.

«Водителя автомобиля Mercedes, проезжавшего около СКП “Рубеж-Бурабай”, на автодороге направлением “Астана-Петропавловск” остановил сотрудник дорожной полиции для проверки документов. Инспектором было установлено, что мужчина не вписан в страховой полис на вождение автотранспорта. Водитель, чтобы избежать административной ответственности, пытался договориться с инспектором полиции, сказав “поеду на второй скорости”, тем самым предложив незаконное вознаграждение в размере 2 000 тенге», — отметили в пресс-службе департамента АДГСПК по Акмолинской области.

Сотрудниками департамента в отношении водителя был составлен протокол об административном правонарушении по статье 676 КоАП РК (Предоставление незаконного материального вознаграждения физическими лицами) с последующей передачей в суд. Постановлением Бурабайского районного суда нарушитель привлечен к ответственности в виде штрафа в размере 353 500 тенге.

МИА «Казинформ»
Комментарии, по рейтингу, по дате
  bIP6bIC 02.04.2019 в 10:58:28   # 716397
Система не терпит мелочных, жадных и скаредных людей.
Не будь таким!
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  МарычЪ 02.04.2019 в 11:06:04   # 716399
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  GoodZone 02.04.2019 в 12:24:41   # 716409
Это новый способ заработка полицейских - они разводят на взятку, потом оформляют дачу взятки, потом получают премию и хорошую репутацию честного полицейского... вуаля, и деньги получил, и карма в плюсе, и закон не нарушил...
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  M54 02.04.2019 в 15:28:38   # 716427
Попытка дачи взятки получается, а не дача взятки
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  Hairless 02.04.2019 в 15:52:07   # 716428
Quote:
...сказав “поеду на второй скорости”, тем самым предложив незаконное вознаграждение в размере 2 000 тенге

По-моему, это вообще за уши притянуто. Предложение денег в этой фразе никак не фигурирует
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  Manitu 02.04.2019 в 16:39:49   # 716430
Кто же сейчас на второй скорости ездит. Сейчас с десятой только трогаются.
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