Суд США отклонил иск Казахстана об отмене арбитражного решения по делу Стати

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danilov 02 Апреля 2019 в 14:05:26
Окружной суд США по округу Колумбия отклонил иск, поданный Казахстаном против Анатолия и Габриэля Стати, сообщает портал Law360.
В иске Казахстана утверждается о нарушениях Закона о влиянии рэкетиров и коррумпированных организаций (RICO), а также о мошенничестве и незаконном сговоре со стороны Стати.
В частности, Казахстан утверждал, что Стати получили арбитражное решение Стокгольмской торговой палаты в декабре 2013 года в Швеции путём мошенничества и что последующие их попытки добиться в суде принудительного исполнения этого арбитражного решения были незаконными, говорится в пресс-релизе, распространённом компанией молдавских бизнесменов Ascom Group.
Суд США удовлетворил ходатайство сторон Стати об отклонении иска, отметив, что гражданский иск о нарушениях RICO не является средством оспаривания действующего и окончательного арбитражного решения.
Суд постановил, что у Казахстана была возможность поднять вопросы о мошенничестве со стороны молдавских инвесторов во время апелляционного процесса в Швеции, и его обвинения страны отклонены. По мнению судьи, Казахстан предпринял необдуманное усилие по продлению спора, который уже закончился.
"Правительство использовало чрезвычайные финансовые, политические и дипломатические ресурсы, чтобы избежать выполнения своих международных договорных обязательств. Инвесторы в Казахстане должны принять к сведению неоднократное несоблюдение страной требований по защите инвестиций", – отметил Анатолий Стати.
Корреспондент Informburo.kz обратился за комментарием в Министерство юстиции РК.
В начале марта суд в Италии также поддержал арбитражное решение шведского суда, по которому Казахстан обязан выплатить молдавским бизнесменам Габриэлю и Анатолию Стати более 500 млн долларов. Однако глава Министерства юстиции РК заявил, что Казахстан будет судиться со Стати и дальше, не выплачивая эти деньги.
В марте 2018 года окружной суд США по округу Колумбия оставил без изменений основное арбитражное решение по спору сторон Стати и Республики Казахстан, вынесенное в Стокгольме в декабре 2013 года в пользу молдавских бизнесменов на сумму 520 млн долларов.
https://informburo.kz/novosti/sud-ssha-otklonil-isk-kazahstana-ob-otmene-arbitrazhnogo-resheniya-po-delu-stati.html
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