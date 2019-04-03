Мосгорсуд приговорил к пожизненному сроку маньяка из Узбекистана

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едридмадрид 03 Апреля 2019 в 11:58:30
По версии следствия, Матякубов совершил в Москве и Подмосковье серию хладнокровных убийств женщин в период с января по апрель 2015 года. Злоумышленник охотился на своих жертв в безлюдных местах, в частности, орудовал в парках. Убийства он совершал как в дневное время, так и в вечернее. Маньяк набрасывался на проходивших мимо женщин и забивал их ножом до смерти. Следователям удалось установить характерный почерк нанесения ножевых ранений, передает РЕН ТВ.
Во время следствия Матякубов признал свою вину полностью во всех инкриминируемых ему преступлениях и в деталях рассказал, как расправлялся со своими жертвами. В частности, маньяк пояснил, что бил своих жертв ножом так, чтобы они не выжили, а начал убивать после ссоры со своей девушкой, которую уличил в измене.
СМИ сообщали, что Матякубов совершал убийства не только в России, но и в Узбекистане и на Украине, и на его счету может быть еще пять жертв.
Напомним, в декабре прошлого года Иркутский областной суд приговорил к пожизненному сроку лишения свободы «ангарского маньяка» Михаила Попкова, его. Его признали виновным в 56 убийствах. Следствие и суд установили, что с 1994 по 2010 год он убил 55 женщин от 16 до 40 лет. Также он убил коллегу-милиционера, а задержать его удалось лишь в 2012-м.
В марте 2018 года Новосибирский областной суд приговорил к пожизненному лишению свободы еще одного бывшего милиционера Евгения Чуплинского, который убил 19 женщин. Свои преступления маньяк совершал в период с осени 1998 года по июль 2005 года. Чуплинский пользовался интимными услугами потерпевших, которым было от 18 лет до 31 года, а затем убивал их. Тела жертв он расчленял и прятал в различных частях города, а в одном случае — утопил. Как и в случае с Попковым, благодаря профессиональным знаниям бывший сотрудник МВД долгое время уходил от ответственности.
В том же году полиции удалось поймать маньяка, державшего в страхе весь Тольятти. Им оказался 22-летний местный житель Артем Семенов. На допросе он заявил, что нападая на женщин хотел отомстить своей девушке, которая, по его словам, ему изменяла.
https://www.ridus.ru/news/296262
Похождения маньяка Матякубова, убившего 10 женщин: ненависть испытывал с детства
Серийному маньяку, который убивал женщин, чтобы отомстить своей неверной подруге, придется провести остаток жизни в тюрьме. Жертвами 45-летнего гражданина Республики Узбекистан Бахтиера Матякубова становились женщины, случайно попавшиеся на его пути.
Пожизненный приговор Бахтиеру вынес Московский городской суд. Кровавый путь злодея отследил репортер «МК».
Свой первый срок Матякубов получил в Узбекистане в подростковом возрасте (ему дали 15 лет за разбой и изнасилование). Освободившись, он подался в Москву на заработки. Но и в российской столице уже через два месяца Бахтиер вновь угодил в тюрьму за разбой.
На свободу Бахтиер вышел в ноябре 2014 года. Именно с того времени начался отсчет череды страшных убийств женщин.
В Москве рецидивист стал жить на съемной квартире со своей землячкой и родственниками. Но счастье было совсем недолгим: в новогоднюю ночь Матякубов случайно прочитал в телефоне возлюбленной ее переписку с другим мужчиной. Они поссорились, девушка ушла, а Бахтиер прыгнул в «Хендай Форте», принадлежавший брату, и начал наматывать круги по ночной праздничной Москве.
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36-летнюю Юлию, менеджера агентства недвижимости, он заметил, когда проезжал мимо станции метро «Люблино». Женщина «голосовала», рассчитывая на попутке доехать домой. По пути Матякубов разговорился с пассажиркой. Узнав, что у вечерней попутчицы есть семья и дети (на самом деле Юлия была одинока), он разъярился: мол, не пристало замужней даме садиться в такси к мужчине, да еще в новогоднюю ночь. Расправа была страшной.
Труп преступник накрыл дубленкой и спрятал. Тело пролежало там два года, все это время Юлия числилась пропавшей без вести. Следов Матякубов не оставлял: прежде чем наносить удары, садист надел белые строительные перчатки. Еще одна жуткая деталь: убийца всегда использовал специальный нож «Шерхан» с зазубринами.
На следующий же день Бахтиер вылетел в Ташкент, где убил фармацевта аптеки. Через несколько дней — 8 января — маньяк прикончил сотрудницу швейной мастерской и еще одну женщину.
Потом на автобусах преступник добрался до Киева. Там 4 марта он зарезал 47-летнюю женщину, выгуливавшую собаку. Матякубов предварительно поинтересовался, не кусается ли пес. У жертвы преступник похитил мобильный телефон. 6 марта на прогулке в парке Матякубов убил 77-летнюю пенсионерку.
14 марта серийный потрошитель напал на 52-летнюю продавщицу цветочного киоска. Но женщина закричала, и он не стал добивать ее.
После киевских «гастролей» Матякубов разгулялся в Москве.
17 марта на территории парка «Измайлово» убийца напал на 44-летнюю Эльмиру — опять-таки во время прогулки с собакой. У женщины остались двое детей.
4 апреля в кондитерской на улице Лескова Бахтиер убил 35-летнюю продавщицу Наталью, нанес 29 ударов ножом. Женщина была яркой блондинкой с голубыми глазами. «Все блондинки — шлюхи», — авторитетно заявлял затем маньяк. Сиротой осталась дочка.
5 апреля Матякубов приехал в Балашиху, заглянул в магазин медицинских товаров, спросил, есть ли белые халаты, но, не дослушав ответ, нанес 53-летней продавщице Ирине 8 ударов ножом в грудь. Она скончалась от кровопотери.
9 апреля у негодяя был день рождения. Его он решил «отметить» еще одним убийством. Матякубов зашел в интим-магазин на Нижегородской улице и 15 раз ударил ножом продавщицу Юлию. С собой преступник забрал 8810 рублей и интимные аксессуары.
«Мы не раз говорили Юле, что магазин специфический, а она нам — да что вы, сюда сплошь интеллигентные люди приходят», — плакала на суде родственница погибшей продавщицы.
К тому времени следователи уже шли по следам маньяка — помогла детализация звонков мобильного телефона. Оперативники нагрянули в квартиру Матякубова, где нашли одежду со следами крови двух жертв. Однако сам Бахтиер к этому времени уже снова уехал в Киев. Там он поселился в хостеле, познакомился с приезжей из Западной Украины. Женщина пригласила его в гости. Позднее негодяй признался, что планировал ее зарезать, но, увидев в квартире двоих детей, решил отложить казнь. Впрочем, маньяк уже не мог остановиться: убийство стало для него таким же обязательным ритуалом, как обед или утренний душ. Очередная жертва — разнорабочий на стройке, куда устроился работать Бахтиер. Его взяли с поличным.
Об убийствах маньяк рассказывал абсолютно спокойно. Зато во время судебного процесса в Киеве, когда сотрудник прокуратуры попросил назначить пожизненное заключение, стал заточкой выламывать дверь клетки — его еле утихомирили.
В 2017 году Матякубов был экстрадирован в Россию.
Невероятный факт: уже в СИЗО Бахтиер... принял христианство. На суде он старался выглядеть смиренным, раскаявшимся, пытался разжалобить суд. И правда, посмотришь — тюфяк, похожий на Винни-Пуха, в толпе на такого никогда не обратишь внимания.
После вынесения приговора его отправят в Узбекистан, где маньяка ждет суд уже за ташкентские убийства. «Обжаловать приговор Матякубов не собирается», — сказала адвокат убийцы Марина Ефименко.
ЧТО ГОВОРЯТ ВРАЧИ
Матякубов заявил стражам порядка, что ненависть к женщинам испытывал еще с детства, поскольку еще тогда над ним издевалась мать. Родные возражают: это Бахтиер постоянно избивал братьев, сестер и родителей. И в школе дрался едва ли не каждый день. Причем уже тогда юный садист, перед тем как пустить в ход кулаки, надевал белые перчатки. Эксперты установили, что у него эмоционально неустойчивое расстройство личности (импульсивный тип), вспыльчивость, повышенная возбудимость, мстительность и личная неприязнь к лицам женского пола. Но при этом в принудительных мерах медицинского характера он не нуждается. Прокомментировать диагноз «МК» попросил врача-психиатра Артема ГИЛЕВА.
— У таких людей происходит как бы сужение сознания со снижением контроля за своими поступками. Но в отличие от той же эпилепсии при сужении сознания такие люди отдают себе отчет в своих действиях. У каждого человека свой допуск на степень противоправных действий. Кто-то позволяет себе проехать на красный свет, а кто-то — ударить другого трубой и отнять телефон. Могу предположить, что этот человек внешне незаметный и ничем не привлекающий к себе внимания. То есть он адаптирован в обществе и осознает, как правильно себя вести.
— Но почему он с легкостью снова и снова убивал?
— Человек входит в стереотип поведения. У него закрепилось, что таким образом можно достичь разрядки и снять эмоциональное напряжение.
— Как из обычных вроде бы людей вырастают такие убийцы?
— Это гены и воспитание. Асоциальные условия, насилие в детстве.
— Выходит, его дети тоже в группе риска? (У Матякубова есть сын. — Авт.)
— Да, особенно если он их будет воспитывать.
— Можно ли его полностью вылечить?
— Психопат всегда психопат. Личностные расстройства трудно корректируются. Только если разрушить его личность и создать новую. Но это будет уже совсем другой человек.
https://www.mk.ru/social/2019/04/02/pokhozhdeniya-manyaka-matyakubova-ubivshego-10-zhenshhin-nenavist-ispytyval-s-detstva.html
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