О пресечении регионального канала поставки каннабисных наркотиков

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едридмадрид 03 Апреля 2019 в 11:23:29
20 июля 2018 года А.Куттыбаев и П.Бадкенов были задержаны Департаментом КНБ по Павлодарской области, в ходе проведения обысковых мероприятии в одной из квартир используемой ими в качестве т.н. «схрона» было обнаружено и изъято 139 кг марихуаны и 5 кг гашиша.
19 марта 2019 года приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам Павлодарской области фигуранты уголовного дела признаны виновными по ст. 297 ч.3 п.3 УК РК. А.Куттыбаев и П.Бадкенов приговорены к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии максимальной безопасности.
http://knb.gov.kz/ru/news/o-presechenii-regionalnogo-kanala-postavki-kannabisnykh-narkotikov
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