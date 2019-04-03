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Закона.Нет
Несанкционированные полеты БПЛА участились над объектами минобороны Казахстана
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danilov 03 Апреля 2019 в 12:04:34
Астана. 3 апреля. КазТАГ – Несанкционированные полеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) участились над объектами министерства обороны Казахстана, сообщает пресс-служба ведомства.

«В последнее время участились случаи пролета (использования) беспилотных летательных аппаратов над объектами министерства обороны Республики Казахстан, которые своевременно обнаруживаются и пресекаются», - говорится в сообщении в среду.

Очередной такой случай произошел 31 марта в Астане.

«Военнослужащими отряда военной полиции был предотвращен факт несанкционированного полета БПЛА (квадрокоптера) над зданием министерства обороны Республики Казахстан. Группой быстрого реагирования отряда военной полиции задержаны двое гражданских лиц и переданы сотрудникам ДВД столицы для дальнейшего разбирательства», - сообщили в минобороны.

В ведомстве напомнили, что использование БПЛА для полетов над военными объектами является нарушением статей 31 (полеты над населенным пунктом) и 33 (полеты беспилотных летательных аппаратов) закона Республики Казахстан «Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации».

«За нарушение указанных норм закона статьей 563 (нарушение порядка использования воздушного пространства Республики Казахстан) КоАП РК налагается на физических лиц штраф в размере 10 МРП, на должностных лиц – 20 МРП», - уточнили в ведомстве.

1 МРП = Т2525.

https://kaztag.kz/ru/news/nesanktsionirovannye-polety-bpla-uchastilis-nad-obektami-minoborony-kazakhstana
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  prosto13 03.04.2019 в 12:36:11   # 716504
Вот из за таких людей, которые летают над закрытыми территориями, падают в толпы народа, забрасывают запреты куда не нужно и случается рубка с плеча. Скоро и нам, наверное, простым гражданам и запретят использовать дроны. Я снимаю там где разрешено... DJаевские дроны регистрируются при покупке на конкретного человека, нашим лучше бы отработать систему запросов с производителями дронов и все... Нарушил, пролетел над закрытой территорией - ответь. А не так как у нас думаю будет в скором будущем.
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