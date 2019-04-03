Несанкционированные полеты БПЛА участились над объектами минобороны Казахстана

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danilov 03 Апреля 2019 в 12:04:34
«В последнее время участились случаи пролета (использования) беспилотных летательных аппаратов над объектами министерства обороны Республики Казахстан, которые своевременно обнаруживаются и пресекаются», - говорится в сообщении в среду.
Очередной такой случай произошел 31 марта в Астане.
«Военнослужащими отряда военной полиции был предотвращен факт несанкционированного полета БПЛА (квадрокоптера) над зданием министерства обороны Республики Казахстан. Группой быстрого реагирования отряда военной полиции задержаны двое гражданских лиц и переданы сотрудникам ДВД столицы для дальнейшего разбирательства», - сообщили в минобороны.
В ведомстве напомнили, что использование БПЛА для полетов над военными объектами является нарушением статей 31 (полеты над населенным пунктом) и 33 (полеты беспилотных летательных аппаратов) закона Республики Казахстан «Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации».
«За нарушение указанных норм закона статьей 563 (нарушение порядка использования воздушного пространства Республики Казахстан) КоАП РК налагается на физических лиц штраф в размере 10 МРП, на должностных лиц – 20 МРП», - уточнили в ведомстве.
1 МРП = Т2525.
https://kaztag.kz/ru/news/nesanktsionirovannye-polety-bpla-uchastilis-nad-obektami-minoborony-kazakhstana
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