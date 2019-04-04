Когда нельзя простить

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GoodZone 04 Апреля 2019 в 11:48:37
4 июня 2018 года Вадик Черный вышел из магазина вместе с двоюродной сестрой, которая старше его на год. Они прошли несколько метров по тротуару. Холмистая местность, где случилась трагедия, видимо, не позволила мальчику увидеть несущуюся на большой скорости машину. Его кузина в последний момент заметила опасность и успела отпрянуть, а Вадик побежал по диагонали к пешеходному переходу… Когда Есмаков его увидел и нажал на тормоз, было уже поздно. Если бы он не лихачил, то ребенок остался бы жив.
Горе, перенесенное Натальей, практически сравнимо с массой отрицательных эмоций, полученных ею от общения с полицейскими. Костанайские служивые не спешили привлекать к ответственности водителя, погубившего ее ребенка.
В ход шло все: отказ от ознакомления матери с материалами следствия, подмена установочных данных и вопросов, задаваемых экспертам…
- Раз за разом следствие отказывалось привлекать к ответственности Есмакова и выносило постановления о прекращении досудебного расследования, - говорит Наталья. - Не знаю, откуда у меня брались силы для возобновления борьбы. Морально и психологически эти полицейские сюрпризы меня просто уничтожали…
Несчастной матери очень помог юрист Анатолий ЛИ, много лет проработавший в полиции и специализировавшийся на дорожно-транспортных происшествиях. Сегодня он один из самых авторитетных и уважаемых в Костанае спецов по ДТП. Именно Ли в свое время создавал методики расследования и расчетов сложных случаев, он был учителем тех самых полицейских, с которыми сегодня пришлось столкнуться Наталье Черной. К горестному удивлению Анатолия, его бывшие ученики в своем стремлении увести от ответственности Есмакова, не стесняясь, называли своего мастера некомпетентным человеком…
- А ведь все, что нужно было сделать, - посмотреть на тормозной след автомобиля и произвести элементарные расчеты, - говорит Анатолий Ли. - Все очевидно: водитель обнаружил препятствие на расстоянии, когда ничего поделать со скоростью своего автомобиля и инерцией его движения не мог. Он ударил ребенка, который отлетел на несколько метров, и остановился уже на пешеходном переходе. А если бы там находились еще и другие люди?..
Выплакав все глаза, Наталья однажды достучалась до зампрокурора Костанайской области Асхата ИБРАЕВА (сейчас он перешел на работу в Генпрокуратуру). На личном приеме она рассказала, как ее сына на большой скорости сбил “жигуленок” Есмакова, а Анатолий Ли с фактами и документами в руках объяснил, что дознание вместо привлечения преступника к ответственности устраивает волокиту.
Именно с момента обращения в прокуратуру дело о гибели ребенка мало-помалу стало сдвигаться с мертвой точки. Но не так-то просто было победить позицию дознавателей даже надзорному органу. Прокуратура отменяет постановление и буквально на пальцах объясняет, что нужно сделать дознанию, но полицейские выносят новый отказной документ. И так несколько раз, обосновывая свои действия очередной экспертизой, каждая из которых производилась на недостоверных сведениях, представленных полицейскими… Так это дело тянулось девять месяцев.
- Тот факт, что обвинительный акт был составлен прокуратурой, говорит о многом, - считает Анатолий Ли. - За полтора десятка лет своего стажа расследований ДТП я не то что не допускал, но и помыслить не мог, чтобы кто-то написал за меня такой документ. Почему так рьяно защищали Есмакова, я до конца и не понял.
- А я думаю, что в дело вмешались какие-то высокопоставленные родственники, - говорит Наталья Черная. - Знаете, ведь никто из дознания даже не стыдился убеждать меня в том, что мой сын якобы сам виноват в своей гибели… А Есмаков за все время ни разу ко мне не подошел и не повинился. Только уже в суде, когда понял, что уйти от ответственности не получится, заявил о раскаянии. Не смогу простить его никогда…
Водителю Азату Есмакову суд назначил два года лишения свободы в колонии минимальной безопасности (гособвинение требовало на полгода больше). Кроме того, он лишен прав управления автомобилем на четыре года, а также обязан возместить расходы на проведение экспертиз. О суммах, связанных с моральным вредом и материальным ущербом, которые были причинены Наталье Черной, вопросы пока не ставились.
Вроде бы вот она, справедливость. А осадок все же остается. Потому что суд не стал выносить частное постановление в адрес сотрудников полиции, пытавшихся увести Есмакова от ответственности. Почему? Что, сочтем ситуацию оплошностью или недоразумением? Но давайте не будем самим себе врать.
https://time.kz/articles/risk/2019/04/04/kogda-nelzya-prostit
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Странник626 04.04.2019 в 12:51:55 # 716604
Цитата: Даун от 04.04.2019 12:29:35Не., не знаю., а ребёнка жалко...
Кто водитель знает что в 99процентах случае виноваты пешеходы а ребенка жалка
Кто водитель знает что в 99процентах случае виноваты пешеходы а ребенка жалка
Странник626 04.04.2019 в 12:52:49 # 716605
Цитата: Даун от 04.04.2019 12:29:35В Казахстане согласно статистике, несмотря на общую тенденцию в последние три года снижения количества дорожно-транспортных происшествий, каждое второе ДТП связано с наездами на пешеходов, при этом на пешеходов приходится 32% от всего количества погибших в ДТП и 30% пострадавших. Всего с участием пешеходов с начала года зарегистрировано свыше 4,5 тыс. ДТП, в которых 466 человек погибли и более 4,8 тыс. получили травмы различной степени тяжести. Более 88% !!!таких ДТП произошло по вине водителей. При этом 74 пешехода погибли и еще 1 145 получили ранения во время перехода проезжей части по пешеходному переходу.
Кто водитель знает что в 99процентах случае виноваты пешеходы а ребенка жалка
Кто водитель знает что в 99процентах случае виноваты пешеходы а ребенка жалка
https://otyrar.kz/2018/10/s-nachala-goda-v-kazaxstane-pogibli-466-peshexodov-okolo-pyati-tysyach-poluchili-travmy/
Цитата: Даун от 04.04.2019 12:29:35
Кто водитель знает что в 99процентах случае виноваты пешеходы а ребенка жалка
Кто водитель знает что в 99процентах случае виноваты пешеходы а ребенка жалка
Я, как водитель, знаю, что нужно соблюдать правила ПДД, знаю, что, сев за руль, ты в ответе и за себя и "за того парня", знаю, что очень часто пешеходы ведут себя мягко говоря не разумно и поэтому я должен быть вдвойне внимателен потому, что всегда в ответе и за них и за себя, а вот "в 99процентах случае виноваты пешеходы" - не знаю, да и как это помогает водителю на дороге? Возможно ребенок и виноват, так же не снимаю вины с матери, которая не смогла или не успела донести до сына всех тонкостей жизни, но со стороны водителя было допущено грубейшее нарушение, повлекшее смерть ребенка, со стороны полиции - каскад нарушений. дали бы по паре лет следакам и водителю года 4 с последующей выплатой по совокупности миллионов 10 тенге пострадавшей матери, думаю было бы не справедливо (ребенка не вернешь, да и вели себя виновники и менты по-свински), но логично. Матери и родным соболезнования, терпения и удачи...