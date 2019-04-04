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Две квартиры и $60 тысяч: экс-глава "Астана су арнасы" подозревается в получении взятки
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danilov 04 Апреля 2019 в 17:13:36
Экс-руководителя "Астана су арнасы" подозревают в получении взятки в виде двух квартир и 60 тысяч долларов.

"Департамент Нацбюро по противодействию коррупции по городу Нур-Султан проводит досудебное расследование в отношении бывшего руководителя государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения "Астана су арнасы", – сообщил директор департамента по связям с общественностью Агентства РК по делам госслужбы и противодействию коррупции Арман Бердалин.

Экс-руководитель "Астана су арнасы" подозревается в получении взятки в виде двух квартир в одном из жилых комплексов столицы и 60 тысяч долларов от директора ТОО. За такую взятку он должен был заключить дополнительное соглашение о передаче офисных и цокольных помещений в пользу предприятия и подписать акты приёма-передачи жилого комплекса на баланс ТОО.

Экс-руководитель "Астана су арнасы" полностью признал свою вину, процессуальное задержание не применялось. Расследование продолжается, сообщил Арман Бердалин.

https://informburo.kz/novosti/eks-glavu-astana-su-arnasy-podozrevayut-v-poluchenii-dvuh-kvartir-i-60-000-dollarov-v-kachestve-vzyatki-87813.html
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