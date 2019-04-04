Кокорину и Мамаеву продлен срок ареста

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danilov 04 Апреля 2019 в 17:31:47
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Цитата: КЕДЫ от 04.04.2019 20:44:17Глава какого то департамента Минпромторга.
Что же за магический кореец которого они прессанули? Ведь явно эта вся возня что то из ряда вон выходящее. Сколько травм гораздо серьезнее наносятся в драках ежедневно в одном отдельно взятом районе масквабада и решается все за лавэ. Странно.
Что же за магический кореец которого они прессанули? Ведь явно эта вся возня что то из ряда вон выходящее. Сколько травм гораздо серьезнее наносятся в драках ежедневно в одном отдельно взятом районе масквабада и решается все за лавэ. Странно.