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Кокорину и Мамаеву продлен срок ареста
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danilov 04 Апреля 2019 в 17:31:47
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  arhar 04.04.2019 в 17:45:16   # 716641
Хто это?
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  Даун 04.04.2019 в 18:16:55   # 716644
Как это хуйта заибала
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  старик 04.04.2019 в 19:13:34   # 716652
Я очень рад за этих "футболистов"!
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  КЕДЫ 04.04.2019 в 20:44:17   # 716658
Что же за магический кореец которого они прессанули? Ведь явно эта вся возня что то из ряда вон выходящее. Сколько травм гораздо серьезнее наносятся в драках ежедневно в одном отдельно взятом районе масквабада и решается все за лавэ. Странно.
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  Fototur 04.04.2019 в 21:09:05   # 716660
Цитата: КЕДЫ от 04.04.2019 20:44:17
Что же за магический кореец которого они прессанули? Ведь явно эта вся возня что то из ряда вон выходящее. Сколько травм гораздо серьезнее наносятся в драках ежедневно в одном отдельно взятом районе масквабада и решается все за лавэ. Странно.
Глава какого то департамента Минпромторга.
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