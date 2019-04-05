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Закона.Нет
Шымкентец изменил госномер авто наклейкой и подставил другого водителя
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Rebel 05 Апреля 2019 в 16:23:19
Полиция Нур-Султана задержала мужчину, который изменил одну букву на номере своего автомобиля и безбоязненно нарушал правила дорожного движения.

К министру внутренних дел Ерлана Тургумбаева и в столичную полицию обратился житель Шымкента, который сообщил, что с 2018 года по апрель 2019 года получает предписания о необходимости уплаты штрафов за совершенные административные правонарушения в столице. При этом сам мужчина и его авто все это время находились в Шымкенте.

«Полицейскими в ходе проверки установлен водитель, который использовал на своем транспортном средстве подложные регистрационные государственные номера. В государственном регистрационном номере в нижней части буквы «F» он приклеил черную наклейку, изменив на «Е»», — говорится в сообщении полиции.

Хитреца привлекли к административной ответственности, ему грозит штраф в 20 МРП либо лишение водительских прав на год. Автомобиль водворен на штрафстоянку.

https://365info.kz/2019/04/shymkentets-izmenil-gosnomer-avto-naklejkoj-i-podstavil-drugogo-voditelya
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Serg155 05.04.2019 в 16:46:32   # 716719
Хитреца на кол без солидола
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  Skype 05.04.2019 в 16:53:26   # 716721
А если бы его так подставили? Менты молодцы отработали гавнюка, это редкий случай когда я доволен своей уплатой налогов.
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  СССР 05.04.2019 в 16:53:39   # 716722
У нас слишком мягкое наказание за подделку ГРНЗ. Это должна быть уголовная статья
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  lado 05.04.2019 в 17:37:28   # 716723
Полиция чья?
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  SVOY 05.04.2019 в 17:42:03   # 716725
А чё так можно было?
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