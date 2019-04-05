Шымкентец изменил госномер авто наклейкой и подставил другого водителя

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Rebel 05 Апреля 2019 в 16:23:19
К министру внутренних дел Ерлана Тургумбаева и в столичную полицию обратился житель Шымкента, который сообщил, что с 2018 года по апрель 2019 года получает предписания о необходимости уплаты штрафов за совершенные административные правонарушения в столице. При этом сам мужчина и его авто все это время находились в Шымкенте.
«Полицейскими в ходе проверки установлен водитель, который использовал на своем транспортном средстве подложные регистрационные государственные номера. В государственном регистрационном номере в нижней части буквы «F» он приклеил черную наклейку, изменив на «Е»», — говорится в сообщении полиции.
Хитреца привлекли к административной ответственности, ему грозит штраф в 20 МРП либо лишение водительских прав на год. Автомобиль водворен на штрафстоянку.
https://365info.kz/2019/04/shymkentets-izmenil-gosnomer-avto-naklejkoj-i-podstavil-drugogo-voditelya
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