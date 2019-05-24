Задержан гендиректор Национального центра тестирования

Я завтра брошу пить, вот удивится свет,

Прочту десяток книг и натяну вельвет,

Я выдавлю прыщи, я патлы остригу,

Тройной одеколон для рожи сберегу.



И в гастроном с утра зайду как человек,

И корешам назло на торт я выбью чек.

И с этим вот тортом пойду к себе домой.

А Клавка, дверь открыв, воскликнет: "Боже мой!"



И станем чай мы пить, газетки вслух читать.

И Клавка, может быть, с собой положит спать.

Ох, Клавдия моя, как я тебя любил!

От этих чувств больных должно быть я и пил.



А дальше все пойдет как в фирменном кино:

Куплю машину я, обои и трюмо.

Общественность, завод - сам посуди, не пью,

Посадит за столом как своего судью.



И вот на Волге я качу к себе домой.

А Клавдия-то, растолстев, все потчует икрой.

Горит цветной экран, хрустит во рте икра!

Настанет, мужыки, счастливая пора!



За это же не грех сегодня выпить нам!

Налей-ка, Коль, еще мне красненькой сто грам.

Давай дерябнем, Вась, мы за мою судьбу!

Да за такое ведь я белую возьму!



Я завтра брошу пить...