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Закона.Нет
Задержан гендиректор Национального центра тестирования
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danilov 24 Мая 2019 в 17:06:20
Задержан гендиректор Национального центра тестирования Министерства образования и науки, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции.

"На текущей неделе Национальным бюро пресечена коррупционная схема взяточничества со стороны руководства РГКП "Национальный центр тестирования" МОН РК. Центр занимается организацией и проведением всех видов экзаменов в рамках системы оценки качества образования.

В настоящее время бывший и. о. генерального директора Национального центра тестирования, руководивший центром в 2016 году, подозревается в получении взятки в виде новой автомашины марки Toyota Camry стоимостью свыше 9 миллионов тенге за лоббирование интересов аффилированных компаний при проведении государственных закупок, связанных с деятельностью системы образования. Предмет взятки в виде автомашины изъят и арестован", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с учетом собранных доказательств о получении взятки и на основании поступившего ходатайства досудебное расследование осуществляется в ускоренном порядке.

"Также за аналогичные незаконные действия проводится досудебное расследование в отношении генерального директора указанного Национального центра тестирования, руководившего центром с 2017 года по настоящее время, который через посредника в период 2017-2018 годов на системной основе получал взятки в особо крупных размерах", - заявили в АДГСПК.

В отношении него избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается. Степень виновности указанных лиц будет установлена судом.

Центр проводит следующие виды экзаменов и мониторингов: Единое национальное тестирование (ЕНТ), комплексное тестирование (КТ), внешняя оценка учебных достижений в среднем и высшем образовании (ВОУД СО, ВОУД ВО), квалификационное тестирование педагогических работников (КТПР), оценка уровня владения казахским языком по системе КАЗТЕСТ.

За последние три года в сфере образования выявлено 620 фактов коррупции, сумма ущерба - 1,5 миллиарда тенге. Изобличены 364 лица, в том числе 57 директоров школ, 10 директоров колледжей, 22 заведующих детскими садами.

https://tengrinews.kz/crime/zaderjan-gendirektor-natsionalnogo-tsentra-testirovaniya-369798/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 24.05.2019 в 17:25:37   # 721626
Никто не решится отменить ублюдочное тестирование. Внучка сдавала какие то тесты , и оказывается, что там даже не знания важны, а важно ПРАВИЛЬНО НАРИСОВАТЬ КРУЖОК! То есть при правильном ответе дрогнувшая рука приведет к неуду! Господа чиновники от образования, ну хватит же маразмов! Я уже не говорю о том, что все тестирование государства в одних руках-это великий соблазн для нечистых на руку чиновников.
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  arhar 24.05.2019 в 21:10:10   # 721647
Quote:
Задержан гендиректор Национального центра тестирования

Начальство не опаздывает, начальство задерживается...
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  KAN13 24.05.2019 в 23:33:27   # 721650

Страна превратилась в рай , для коррупционеров .
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  KAN13 25.05.2019 в 00:02:07   # 721654
" источник: Zakon.kz
Глава НЦТ МОН РК Рамазан Алимкулов арестован на два месяца
Его задержали по подозрению в коррупции.Глава Национального центра тестирования МОН РК Рамазан Алимкулов 24 мая был арестован на два месяца, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу специализированного межрайонного следственного суда Нур-Султана.

Арест продлится до 20 июля.
24 мая в АДГСПК РК заявили, что генеральный директор НЦТ задержан по подозрению в коррупции. По предварительной версии, он получал взятки в особо крупных размерах на системной основе, через посредника.

В ведомстве сообщили, что задержание никоим образом не повлияет на процесс ЕНТ в 2019 году.

Алимкулов Рамазан Сихымулы родился 17 августа 1976 года. Окончил Международный Казахско-Турецкий университет им. А. Яссави, магистратура, аспирантура (1996), специальность «Юриспруденция»; Российский университет дружбы народов (2001), специальность «Международное право»; University of Nottingham, Великобритания по Международной Президентской стипендии «Болашак (2013), специальность «Государственное управление».

Доктор юридических наук по специальности «Международное право».

Трудовой стаж: Прокурор управления Генеральной прокуратуры Республики Казахстан (2001−2003); Главный эксперт Конституционного Совета Республики Казахстан (2003−2005); Старший эксперт Администрации Президента Республики Казахстан (2005−2007); Директор Юридического департамента Министерства образования и науки Республики Казахстан (2007−2010); Заместитель председателя Комитета по контролю в сфере образования и науки Министерства образования и науки Республики Казахстан (2010−2013); Президент АО «Финансовый центр» Министерства образования и науки Республики Казахстан (2013−2016); Директор Республиканского государственного казенного предприятия «Национальный центр тестирования» Министерства образования и науки Республики Казахстан (с 28.12.2016).

Медаль «Ерең еңбегі үшін» (2009), юбилейные медали; благодарность Руководителя Администрации Президента РК (2005), Председателя Конституционного Совета Республики Казахстан (2003). "
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  divan 25.05.2019 в 03:51:33   # 721680
а сколько нервов стоило сдать это ЕНТ - в классе давали валерьянку кому надо ( серьезно), как никак решалась судьба. На платную учебу у многих денег не было а пороговые баллы на грант были неизвестны.
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  Софруджу 25.05.2019 в 19:54:53   # 721720
пороговые баллы на грант были неизвестны.
Пороговые баллы на грант не могут быть известны заранее в принципе. Потому что они никем не назначаются, а складываются из баллов абитуриентов, подавших документы на ту или иную специальность
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  Ал 25.05.2019 в 23:15:17   # 721728


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  Ал 25.05.2019 в 23:24:22   # 721730


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