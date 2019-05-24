Задержан гендиректор Национального центра тестирования

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danilov 24 Мая 2019 в 17:06:20
"На текущей неделе Национальным бюро пресечена коррупционная схема взяточничества со стороны руководства РГКП "Национальный центр тестирования" МОН РК. Центр занимается организацией и проведением всех видов экзаменов в рамках системы оценки качества образования.
В настоящее время бывший и. о. генерального директора Национального центра тестирования, руководивший центром в 2016 году, подозревается в получении взятки в виде новой автомашины марки Toyota Camry стоимостью свыше 9 миллионов тенге за лоббирование интересов аффилированных компаний при проведении государственных закупок, связанных с деятельностью системы образования. Предмет взятки в виде автомашины изъят и арестован", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с учетом собранных доказательств о получении взятки и на основании поступившего ходатайства досудебное расследование осуществляется в ускоренном порядке.
"Также за аналогичные незаконные действия проводится досудебное расследование в отношении генерального директора указанного Национального центра тестирования, руководившего центром с 2017 года по настоящее время, который через посредника в период 2017-2018 годов на системной основе получал взятки в особо крупных размерах", - заявили в АДГСПК.
В отношении него избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается. Степень виновности указанных лиц будет установлена судом.
Центр проводит следующие виды экзаменов и мониторингов: Единое национальное тестирование (ЕНТ), комплексное тестирование (КТ), внешняя оценка учебных достижений в среднем и высшем образовании (ВОУД СО, ВОУД ВО), квалификационное тестирование педагогических работников (КТПР), оценка уровня владения казахским языком по системе КАЗТЕСТ.
За последние три года в сфере образования выявлено 620 фактов коррупции, сумма ущерба - 1,5 миллиарда тенге. Изобличены 364 лица, в том числе 57 директоров школ, 10 директоров колледжей, 22 заведующих детскими садами.
https://tengrinews.kz/crime/zaderjan-gendirektor-natsionalnogo-tsentra-testirovaniya-369798/
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Задержан гендиректор Национального центра тестирования
Начальство не опаздывает, начальство задерживается...
Страна превратилась в рай , для коррупционеров .
Глава НЦТ МОН РК Рамазан Алимкулов арестован на два месяца
Его задержали по подозрению в коррупции.Глава Национального центра тестирования МОН РК Рамазан Алимкулов 24 мая был арестован на два месяца, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу специализированного межрайонного следственного суда Нур-Султана.
Арест продлится до 20 июля.
24 мая в АДГСПК РК заявили, что генеральный директор НЦТ задержан по подозрению в коррупции. По предварительной версии, он получал взятки в особо крупных размерах на системной основе, через посредника.
В ведомстве сообщили, что задержание никоим образом не повлияет на процесс ЕНТ в 2019 году.
Алимкулов Рамазан Сихымулы родился 17 августа 1976 года. Окончил Международный Казахско-Турецкий университет им. А. Яссави, магистратура, аспирантура (1996), специальность «Юриспруденция»; Российский университет дружбы народов (2001), специальность «Международное право»; University of Nottingham, Великобритания по Международной Президентской стипендии «Болашак (2013), специальность «Государственное управление».
Доктор юридических наук по специальности «Международное право».
Трудовой стаж: Прокурор управления Генеральной прокуратуры Республики Казахстан (2001−2003); Главный эксперт Конституционного Совета Республики Казахстан (2003−2005); Старший эксперт Администрации Президента Республики Казахстан (2005−2007); Директор Юридического департамента Министерства образования и науки Республики Казахстан (2007−2010); Заместитель председателя Комитета по контролю в сфере образования и науки Министерства образования и науки Республики Казахстан (2010−2013); Президент АО «Финансовый центр» Министерства образования и науки Республики Казахстан (2013−2016); Директор Республиканского государственного казенного предприятия «Национальный центр тестирования» Министерства образования и науки Республики Казахстан (с 28.12.2016).
Медаль «Ерең еңбегі үшін» (2009), юбилейные медали; благодарность Руководителя Администрации Президента РК (2005), Председателя Конституционного Совета Республики Казахстан (2003). "
Пороговые баллы на грант не могут быть известны заранее в принципе. Потому что они никем не назначаются, а складываются из баллов абитуриентов, подавших документы на ту или иную специальность
Quote:
Я завтра брошу пить, вот удивится свет,
Прочту десяток книг и натяну вельвет,
Я выдавлю прыщи, я патлы остригу,
Тройной одеколон для рожи сберегу.
И в гастроном с утра зайду как человек,
И корешам назло на торт я выбью чек.
И с этим вот тортом пойду к себе домой.
А Клавка, дверь открыв, воскликнет: "Боже мой!"
И станем чай мы пить, газетки вслух читать.
И Клавка, может быть, с собой положит спать.
Ох, Клавдия моя, как я тебя любил!
От этих чувств больных должно быть я и пил.
А дальше все пойдет как в фирменном кино:
Куплю машину я, обои и трюмо.
Общественность, завод - сам посуди, не пью,
Посадит за столом как своего судью.
И вот на Волге я качу к себе домой.
А Клавдия-то, растолстев, все потчует икрой.
Горит цветной экран, хрустит во рте икра!
Настанет, мужыки, счастливая пора!
За это же не грех сегодня выпить нам!
Налей-ка, Коль, еще мне красненькой сто грам.
Давай дерябнем, Вась, мы за мою судьбу!
Да за такое ведь я белую возьму!
Я завтра брошу пить...
Прочту десяток книг и натяну вельвет,
Я выдавлю прыщи, я патлы остригу,
Тройной одеколон для рожи сберегу.
И в гастроном с утра зайду как человек,
И корешам назло на торт я выбью чек.
И с этим вот тортом пойду к себе домой.
А Клавка, дверь открыв, воскликнет: "Боже мой!"
И станем чай мы пить, газетки вслух читать.
И Клавка, может быть, с собой положит спать.
Ох, Клавдия моя, как я тебя любил!
От этих чувств больных должно быть я и пил.
А дальше все пойдет как в фирменном кино:
Куплю машину я, обои и трюмо.
Общественность, завод - сам посуди, не пью,
Посадит за столом как своего судью.
И вот на Волге я качу к себе домой.
А Клавдия-то, растолстев, все потчует икрой.
Горит цветной экран, хрустит во рте икра!
Настанет, мужыки, счастливая пора!
За это же не грех сегодня выпить нам!
Налей-ка, Коль, еще мне красненькой сто грам.
Давай дерябнем, Вась, мы за мою судьбу!
Да за такое ведь я белую возьму!
Я завтра брошу пить...