На вас составляют протокол. Что делать?

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 30 Мая 2019 в 16:47:05
В этой статье мы вам дадим руководство, если инспектор ДПП принялся составлять протокол об административном правонарушении.
Во первых, никогда и не при каких обстоятельствах ничего не пишите в протоколе в под диктовку инспектора ДПП. Во вторых, протокол составляется инспектором ДПП и состоит из двух частей: та, которая заполняется инспектором ДДП и та, которая заполняется вами (она называется «Объяснения физического лица»), согласно статьи 803 Кодексу РК об административном правонарушении (далее КРКоАП) части 3 «Лицу, в отношении которого возбуждено дело, а также другим участникам производства по делу разъясняются их права и обязанности, предусмотренные настоящим Кодексом, о чем делается отметка в протоколе» инспектор ДПП обязан ознакомить с вашими правами предусмотренной статьей 744 КРКоАП перед началом составления протокола, статья 744 КРКоАП прописана именно так: лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться с протоколом и другими материалами дела, давать объяснения, делать замечания по содержанию и оформлению протокола, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, при рассмотрении дела выступать на родном языке или языке, которым владеет, и безвозмездно пользоваться услугами переводчика, если не владеет языком, на котором ведется производство; обратиться с жалобой по применению мер обеспечения производства по делу, на нарушение закона при составлении протокола об административном правонарушении в случае указания сведений, не соответствующих фактическим данным и обстоятельствам, на предписание о необходимости уплаты штрафа и постановление по делу; делать выписки из него и снимать копии с имеющихся в деле документов, а также пользоваться иными процессуальными правами, предоставленными ему настоящим Кодексом.
Сколько вам предоставляет гарантированных прав? А знали вы об этом? И вопрос, почему инспектора ДПП в очень редких случаях Вам зачитываю права перед составлением протокола? Ответ очень прост: не дать вам знания, т.е. ущемить ваши гарантированные права, вам общество гарантирует эти права, при составлении административного материала на ваше уже усмотрение, хотите ли Вы ими воспользоваться.
После заполнения своей части, инспектором ДПП будет предложено вам в под диктовку несколькими словами описать нарушение в графе «Объяснения физического лица (представителя юридического лица)». Если вы это сделаете, шансов доказать вашу невиновность в последующем практически не будет. Поэтому мы вам советуем, написать вот так: «с предъявленным правонарушением не согласен(а), объяснение изложу на отдельном листе». Здесь в этой же графе протокола можно также дописать, какие вы ходатайства или заявления прилагаете к протоколу, о этих процедур чуть позже.
Заполненную инспектором ДПП часть сразу перечитайте и внимательно проверяйте.
Любые неправильно написанные данные – исправляйте. Например, вас не спросили о месте работы и написали «безработный». Вычеркивайте, пишите, где и кем работаете. Чем больше исправлений в протоколе – тем лучше.
Помните, что инспектор ДПП будет вас торопить и в любой момент может вырвать протокол из ваших рук. Ведите себя спокойно, скажите, что «Вы имеете полное право написать объяснения, и действия инспектора ДПП будете рассматривать как нарушение ваших прав и законных интересов».
Графа «Объяснения физического лица (представителя юридического лица)» очень маленькая, поэтому написать в неё много не получается, но это нужно сделать. Пишите объяснения на отдельном листе (сфотографируйте вашу объяснительную), а в протоколе в графе "объяснения физического лица (представителя юридического лица)" напишите: «объяснения прилагаются на отдельном листе на бумаги форматом А «4». (Рис.1).
Рис.1
Если этого не сделать и не написать что-нибудь, можно серьезно навредить дальнейшему ходу событий. Вы вправе не давать какие либо объяснения, и тем более их фиксировать в письменном виде, инспектор ДПП может настаивать на том, чтобы вы дали какие либо объяснения, но руководствуясь частью 2 статьи 10 КРКоАП «никто не обязан доказывать свою невиновность» и тем более свидетельствовать против самого себя часть 1 статья 19 КРКоАП «никто не обязан давать показания против самого себя». Вам будет необходимо заявить несколько ходатайств.
Что обязательно нужно учесть при заполнении вашей части протокола (Рис.2) :
1. С самого начала написать: «с предъявленным правонарушением не согласен(а), все аргументы приведу в суде». Это в случае если вы заявили о рассмотрении административного дела в отношении вас в суде.
2. После этого, безусловно, указать: «права, предусмотренные статьей 744 КоАП, мне не разъяснили». Сразу ищем в протоколе место, где вы расписываетесь за разъяснения ваших прав и, вместо подписи пишите: «права, и обязанности предусмотренной статьей 744 КоАП не разъяснены» или просто коротко написать «не разъяснены».
3. Если есть свидетели или понятые, а инспектор ДПП не внес их в протокол (обычно инспектор ДПП говорит "потом на суде приобщите свидетелей (понятых), если надо") - требуйте вписать в протокол ваших пассажиров в качестве свидетелей. Если инспектор ДПП отказывается вписать свидетелей в протокол, утверждая, что это – заинтересованные лица, собственноручно вписывайте их в протокол в графу «объяснительная правонарушителя»: «свидетель 1. Ф.И.О. и дату рождения», свидетельские показания, если они давались при составлении протокола в письменном виде и приобщены к материалам дела вы вправе с ними, ознакомиться, прочитать, сделать с них выписки. Не забудьте приобщить к материалам дела и показания ваших пассажиров, их можно написать на отдельном листке.
4. Если свидетелей нет, поставьте Z в колонке, чтобы свидетели потом "случайным" образом не появились. Также касается и понятых.
5. Важно, чтобы абсолютно все графы протокола были заполнены. Поставьте Z на всех пустых или незаполненных графах.
Протокол должен составляться в 2-х экземплярах, один из которых вручается сразу вам под расписку. Подписав протокол, уточните, можете ли вы сразу после подписания забрать копию. Если инспектор ДПП не отдаёт копию, уточните, почему нельзя, ведь протокол уже составлен, все нужное со стороны инспектора ДПП вписано, и он его подписал, согласно части 8 статьи 803 КРКоАП «физическому лицу или представителю юридического лица, в отношении которого возбуждено дело, а также потерпевшему копия протокола об административном правонарушении вручается под расписку немедленно после его составления». Инспектор ДПП обязан вам вручит копию протокола, если отказывается вы вправе обратиться с устным заявлением позвонив по телефону «102» или в дежурную часть органов внутренних полиции.
Протокол правонарушения. Что с ним делать?
A –Инспектор ДПП (далее инспектор дорожно-патрульной полиции) должен указать должность и Ф.И.О.
B - Обязательно сверьте номера автомобиля, гос. номерного знака, серию и номер свидетельство о регистрации ТС
C - Попросите инспектора ДПП показать расшифровку указанной статьи в протоколе
D - Внимательно читаем пояснения инспектора ДПП, если они не соответствуют тому, что было, в объяснительной пишем об этом.
E - В этих 4-х строчках, что-либо описать трудно. Поэтому пишем объяснительную на листе бумаге формата «А 4». Здесь указываем, что «Приложение: объяснительная на отдельном листе».
F- Если не было свидетелей, то в этих строчках делаем запись: «Свидетелей (понятых) не присутствовало». Везде где делаем запись, ставим свою подпись. Свидетелей ехавших в вашей машине вписываем в эти же строки.
G - Можно продублировать то что прилагается к протоколу (объяснительная, схема, показания свидетелей, ходатайства и прочие материалы по делу).
H - Подчеркиваем, что защитник нужен.
I - Статью 744, как правило не разъясняют, поэтому пишем «Права не разъяснены», не расписываемся.
J – Если водительское удостоверение изымается, тогда пишем: «ВУ изъято без точек и других посторонних знаков, проколов, загибов и прочих повреждений». Ставим подпись.
Рис.2
Как указывалось выше, протокол является главным доказательством по делу, поскольку без протокола нельзя составлять постановление о привлечении к административной ответственности, т.е. рассмотреть дело об административном правонарушении. Не имея на руках копии протокола, вам и обжаловать будет просто нечего.
Законодательными актами предусматривает возможность составления не только протокола, но и постановления о привлечении к административной ответственности на месте нарушения правил дорожного движения по целому ряду административных правонарушений.
Постановлением инспектора ДПП о привлечении Вас к административной ответственности, составленное постановление на месте еще не является основанием для незамедлительно оплаты штрафа, так как законом предусмотрен десятидневный срок для обжалования постановления. Чтобы лишить возможности инспектора ДПП вынести постановление об административном правонарушении на месте, при составление протокола подайте заявление о рассмотрении дела об административном правонарушении в судебном порядке, согласно части 4 статьи 683 КРКоАП «по письменному заявлению лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, дело о любом правонарушении…, рассматривается судьей, если оно подано до рассмотрения дела об административном правонарушении». Это даст шанс подготовиться к рассмотрению, «обкрутить» всю ситуацию произведшего с вами и дать объяснения по делу, предоставить какие либо доказательства, показания свидетелей, посоветоваться с юристами ОО «Дорожный Контроль» и т.п. Если на вас составляется протокол об административном правонарушении, в другой области РК заявляйте ходатайство о рассмотрении административного дела по вашему месту жительству, дабы ваш протокол не был рассмотрен по месту правонарушения в том регионе, где он был составлен. Это даст вам возможность поучаствовать в рассмотрении дела, а если постановления вынесено обвинительное, Вы сможете обжаловать в суде по месту жительству.
Строгое выполнение всех указанных здесь алгоритмов и инструкций позволит избежать бессмысленного и необдуманного наказания и даст надежду, на прекращение производства по делу об административном правонарушении в отношении вас. Если сомневаетесь, что именно нужно писать, то лучше не пишите ничего, кроме «не согласен(а)», а просто заявите ходатайство, заявление, оставьте жалобу на инспектора ДПП если с его стороны были неправомерные действия. Но это не лучший способ защищаться, так как инспектор ДПП точно найдет, что написать против вас. В этом случае больше доказательств будет явно у него.
К протоколу можно приложить любые иные документы: вашу схему, показания ваших свидетелей (пассажиров вашего автомобиля), ваших ходатайств и т.д. Кроме того, при рассмотрении вашего дела можно будет и продемонстрировать фото и видеосъёмку, сделанную Вами до или после остановки, даже если она сделана мобильным телефоном, это не в коем случае не будет нарушение с вашей стороны, так как согласно Закону РК «О дорожном движении» подпункта 3 пункта 2 статьи 54 «водитель механического транспортного средства имеет право: получить от должностного лица, обладающего правом проверять документы у водителя, разъяснение причины остановки транспортного средства, проводить при этом фото- и видеосъемку» вам эти действия не запрещается. Инспектор ДПП не может быть выше гарантированных прав предусмотренных законом, если требует прекратить фото- и видеосъемку он превышает свои должностные полномочия.
Если у вас есть доказательства, о которых сказано выше обязательно указывайте в протоколе в графе «Объяснения физического (представителя юридического лица)» следующее:
«к настоящему протоколу мною приложено: объяснительная, заявление, и т.д., сделанные/составленные до/после остановки; до/после обстановки мною снято на фото/видеокамеру место происшествия, светофор, перекрёсток и т.п.»
Для того, чтобы не допустить молниеносное рассмотрение вашего дела и «впаивания» вам штрафа, необходимо воспользоваться предоставленным вам правом – заявлять ходатайства, приложить заявление, воспользоваться бесплатной юридической помощью и т.д.
Ходатайства подаются непосредственно инспектору ДПП в письменном виде, о чём вы обязательно собственноручно пишите в графе «Объяснительная физического лица (представителя юридического лица)», указывая при этом: «мною заявлено письменное ходатайство и вписать: «о чем же ходатайство (заявление)?», которое прилагается к настоящему протоколу». Запись должна быть именно такой, никакой самодеятельности.
Если вас остановили в другом городе или на трассе - вы имеете полное право заявить ходатайство о рассмотрении дела по месту регистрации транспортного средства или по месту своего жительства, причем таковое лучше подавать сразу же, вместе с подписанием протокола.
Обвинения инспектора ДПП и ваше оправдание строятся на доказательствах. От того, у кого будет больше доказательств (у вас или у инспектора ДПП) зависит, будет исход дела. Это очень важно и нужно запомнить, что, в соответствии с частью 1 статьей 765 КРКоАП «доказательствами по делу об административном правонарушении являются законно полученные фактические данные, на основе которых в установленном настоящим Кодексом порядке судья или орган (должностное лицо), в производстве которого находится дело об административном правонарушении, устанавливает наличие или отсутствие деяния, содержащего все признаки состава административного правонарушения, совершение или несовершение этого деяния лицом, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, виновность либо невиновность данного лица, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела».
Доказательствами вашей вины или невиновности могут быть:
протокол;
ваши объяснения;
показания потерпевших;
показания свидетелей;
заключения и показания эксперта;
вещественные доказательства;
показания технических средств (в том числе радара, фото-, видео-фиксация);
протокол об административном правонарушении; иные документы.
В соответствии частью 2 статьи 765 КРКоАП: «фактические данные, устанавливаются: объяснениями лица, привлекаемого к административной ответственности; показаниями потерпевшего, свидетелей; заключениями и показаниями эксперта, специалиста; вещественными доказательствами; иными документами; протоколами об административном правонарушении и протоколами процессуальных действий, предусмотренными настоящим Кодексом.
При рассмотрении материалов об административных правонарушениях в качестве доказательств могут быть использованы данные, полученные при использовании научно-технических средств)», т.е. видеозапись установленного в вашем автомобиле видеорегистратор является доказательством на рассмотрении дела по административному правонарушению. Прямая обязанность доказать ваше правонарушение лежит именно на инспекторе ДПП, согласно статьи 10 КРКоАП «лицо, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном настоящим Кодексом порядке и установлена вступившим в законную силу постановлением судьи, органа (должностного лица), рассмотревшего в пределах своих полномочий дело. Никто не обязан доказывать свою невиновность. Любые сомнения в виновности толкуются в пользу лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении. В его же пользу должны разрешаться и сомнения, возникающие при применении законодательства об административных правонарушениях»).
И чем больше в протоколе будет «грязи», прочерков и т.п. тем больше шансов, что постановления вынесут в отношении вас обоснованное и административное дело прекратят.
https://oo-dk.org/oo_dk_articles/16-na-vas-sostavljajut-protokol-chto-delat-rekomendacii-ot-oo-dorozhnyj-kontrol.html