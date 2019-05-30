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Закона.Нет
В Нур-Султане полицейский требовал выписывать штрафы на армянские машины
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danilov 30 Мая 2019 в 17:20:16
В Нур-Султане освобожден от должности и.о. командира полка ДПП УМПС, требовавший составлять протоколы на машины с армянскими номерами.



- Департамент полиции Нур-Султана по аудиоозаписи, распространяемой в социальной сети, о досмотре автомобилей с иностранными номерами сообщает, что в отношении исполняющего обязанности командира полка ДПП УМПС проведена служебная проверка. Решением дисциплинарной комиссии за нарушение требований о запрете использования мобильных устройств личного пользования должностными лицами, а также за нарушение этики и некорректное высказывание, сотрудник полиции освобожден от должности, - сообщили в пресс-службе ДП столицы.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Dior 30.05.2019 в 17:23:16   # 722270
Quote:
В Нур-Султане освобожден от должности и.о. командира полка ДПП УМПС

Прям в самом Нур-Султане? Прям вот внутри, внутри?
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