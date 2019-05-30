Чиновника из Алматинской области оштрафовали на 100 млн. тенге

А теперь вопрос,- откуда у него 100млн тн

Если не сможет заплатить сядет, но скорее всего продаст пару своих квартир и за меньшую сумму решит)

«К примеру, за получение взятки без квалифицирующих признаков предусмотрен штраф в размере 50-кратной суммы взятки (20-кратный размер за дачу взятки). За получение взятки в значительном размере - штраф в размере 60-кратной суммы взятки (30-кратный - за дачу взятки), в крупном размере - 70-кратный (40-кратный - за дачу взятки), в особо крупном размере - 80-кратный (50-кратный - за дачу взятки)», - рассказал прокурор.

