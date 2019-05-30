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Закона.Нет
Чиновника из Алматинской области оштрафовали на 100 млн. тенге
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danilov 30 Мая 2019 в 17:32:30
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  arhar 30.05.2019 в 17:33:33   # 722271
А теперь вопрос,- откуда у него 100млн тн
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  Absolute 30.05.2019 в 21:11:55   # 722283
Если не сможет заплатить сядет, но скорее всего продаст пару своих квартир и за меньшую сумму решит)
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  KAN13 30.05.2019 в 22:40:51   # 722311
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  Dragon 31.05.2019 в 02:09:34   # 722365
Цитата: Absolute от 30.05.2019 15:11:55
Если не сможет заплатить сядет, но скорее всего продаст пару своих квартир и за меньшую сумму решит)


А с конфискацией имущества по ходу "решили" вопрос?!

Пысы. Похоже "кратность" штрафа тоже "решаемая" тема?! Просто разному коррупционеру разную кратность шьют.
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  Dragon 31.05.2019 в 02:27:59   # 722366
Quote:
«К примеру, за получение взятки без квалифицирующих признаков предусмотрен штраф в размере 50-кратной суммы взятки (20-кратный размер за дачу взятки). За получение взятки в значительном размере - штраф в размере 60-кратной суммы взятки (30-кратный - за дачу взятки), в крупном размере - 70-кратный (40-кратный - за дачу взятки), в особо крупном размере - 80-кратный (50-кратный - за дачу взятки)», - рассказал прокурор.


За получение взятки по таблице с сайта Закон.кз начинается 50кратного штрафа от суммы взятки !!! И там никаких 35 крат нет!!! За дачу взяти кратность начинается с 20кратной от суммы взятки!
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