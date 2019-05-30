Чиновника из Алматинской области оштрафовали на 100 млн. тенге

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danilov 30 Мая 2019 в 17:32:30
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Цитата: arhar от 30.05.2019 11:33:33
А теперь вопрос,- откуда у него 100млн тн
А теперь вопрос,- откуда у него 100млн тн
Родня в долг даст . .
Цитата: Absolute от 30.05.2019 15:11:55
Если не сможет заплатить сядет, но скорее всего продаст пару своих квартир и за меньшую сумму решит)
Если не сможет заплатить сядет, но скорее всего продаст пару своих квартир и за меньшую сумму решит)
А с конфискацией имущества по ходу "решили" вопрос?!
Пысы. Похоже "кратность" штрафа тоже "решаемая" тема?! Просто разному коррупционеру разную кратность шьют.
«К примеру, за получение взятки без квалифицирующих признаков предусмотрен штраф в размере 50-кратной суммы взятки (20-кратный размер за дачу взятки). За получение взятки в значительном размере - штраф в размере 60-кратной суммы взятки (30-кратный - за дачу взятки), в крупном размере - 70-кратный (40-кратный - за дачу взятки), в особо крупном размере - 80-кратный (50-кратный - за дачу взятки)», - рассказал прокурор.
За получение взятки по таблице с сайта Закон.кз начинается 50кратного штрафа от суммы взятки !!! И там никаких 35 крат нет!!! За дачу взяти кратность начинается с 20кратной от суммы взятки!