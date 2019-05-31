Вся правда про Армянский учет для ухода от налогов и растаможки автомобилей

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едридмадрид 31 Мая 2019 в 09:36:26
В основном все пишут про Абхазский учет, но там нельзя стать собственником автомобиля, а можно лишь быть его водителем по доверенности и путевому листу от какой-нибудь организации, причем минимум раз в год нужно будет посещать Абхазию, заплатить небольшой штраф за просрочку и продлевать путевой лист. Конечно если ты живешь в Сочи вопрос вполне реализуемый, но если, например, в Москве?
Армения входит в таможенный союз, что дает главное преимущество – собственник автомобиля покупатель, а покупателем может быть гражданин РФ, вместе с продавцом в местном ГАИ нужно оформить автомобиль, и получить карточку типа нашего СТС и номерные знаки. Приятный бонус, номера можно выбрать на месте, на свой вкус, просят за это не так много денег.
Но есть нюанс, перед этим нужно получить временную регистрацию, но это не проблема, есть организации, которые помогают сделать это быстро. Итак, автомобиль будет в вашей собственности, возвращаться в Армению на продление не нужно абсолютно, можно ездить спокойно, но с Армянскими номерными знаками, + ОСАГО будет немного дороже.
Штрафы/налоги всё есть, налог не такой большой как у нас, примерно в 2-3 раза меньше, оплатить можно через интернет, то есть ехать не придется. Штрафы пока не приходят, но камеры определяют Армянские номера и записывают нарушения в базу.
Проблема в том, что штрафы некуда отправить, максимум по адресу вашей временной регистрации, которая была на момент покупки автомобиля, но нужно быть готовым к тому, что штрафы рано или поздно придется оплачивать, например, при продаже автомобиля.
Для примера, optima k5, заводское ГБО 5-го поколения, пробег 50 тысяч, помним, что в Корее за скрученный пробег есть срок, ценник 7200$, и это уже цена в Ереване, с учетом интереса человека, который осуществлял перегон из Грузии и растаможку.
Как продать? Продать можно только на территории Армении, нужно присутствовать лично, либо оформить генеральную доверенность на человека, который будет делать это за вас.
Откуда можно пригнать автомобиль в Армению? Тут без вопросов любые популярные аукционы Японии, США, Кореи, всё удачно приезжает в Грузию, где на автомобилях с правым рулём необходимо будет осуществить переделку под левый (после скандального запрета в апреле 18 года), дальше автомобиль ввозится и растормаживается на территории Армении. Пошлины рассчитываются по каталогам, берется процент от базовой/каталожной цены, сам каталог доступен на сайте таможни Армении.
Плюс таких автомобилей заключается в том, что они не ездили по нашим дорогам, иногда салон автомобиля с пробегом более 150 тысяч выглядит так будто в нем никто не ездил, а автомобиль накручивал пробег на стенде. Есть конечно и подводные камни, особенно при самостоятельном заказе автомобиля с аукционов, особенно после легких ДТП. Часто мелкие нюансы красиво скрываются на фотографиях и итоговое восстановление может стоит совершенно других денег.
Если покупать авто на рынке в Ереване нужно быть готовым к местной фишке, цен нигде нет, цену называют исходя из того, кто подходит, местным цена будет всегда ниже. Также нужно уделять большое внимание качеству переделки правого руля на левый, если рассматриваете к покупке японца, очень популярны на рынке семейные минивэны, большие, в тоже время компактные и с премиумом внутри.
https://zen.yandex.ru/media/avtomaniya57/vsia-pravda-pro-armianskii-uchet-dlia-uhoda-ot-nalogov-i-rastamojki-5cebcbb668bd73da535e8634
Комментарии, по рейтингу, по дате
Практичный 31.05.2019 в 11:22:53 # 722393