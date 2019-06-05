Арестована вице-министр образования и науки Эльмира Суханбердиева

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danilov 06 Июня 2019 в 17:33:37
"Специализированный межрайонный следственный суд санкционировал избранную меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемой Суханбердиевой Эльмиры Амангельдиевны до 2 августа", - прокомментировали Tengrinews.kz в пресс-службе столичного суда.
Ранее в Нацбюро сообщили о расследовании в отношении вице-министра образования и науки.
Кроме того, 24 мая стало известно об аресте главы Национального центра тестирования МОН Рамазана Әлімқұлова.
Вице-министра образования и науки обвиняют в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщила официальный представитель Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции Жанна Бастарова.
"Нацбюро по противодействию коррупции проводится досудебное расследование в отношении вице-министра образования и науки по фактам злоупотребления должностными полномочиями, получения взятки, незаконного участия в предпринимательской деятельности - статьи 361 (злоупотребление должностными полномочиями), 364 (незаконное участие в предпринимательской деятельности) и 366 (получение взятки) Уголовного кодекса", - сообщила Бастарова.
Она отметила, что с санкции суда в отношении вице-министра образования и науки избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
"Расследование продолжается, иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению. Окончательный вердикт в отношении подозреваемой с определением степени ее виновности будет вынесен судом", - добавила она.
На вопрос о том, могут ли быть связаны дела вице-министра образования и главы Национального центра тестирования Жанна Бастарова сообщила: "На данный момент у Национального бюро по противодействию коррупции нет данных, что два этих дела взаимосвязаны".
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