Задержан руководитель павлодарского облздрава

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 07 Июня 2019 в 11:27:32
Информацию о задержании нашей газете подтвердили в департаменте нацбюро по Павлодарской области. О том, что над главным врачом области сгущаются тучи, было понятно еще 21 мая. В тот день его однофамилец, руководитель департамента по делам госслужбы и противодействию коррупции Адильбек МУКАШЕВ заявил сначала на выездном заседании совета по этике с участием акима города, а потом и на совещании у акима области, что главврач одной из городских поликлиник начислил себе три с половиной миллиона тенге командировочных.
Ораз Мукашев тогда все отрицал, сообщив нашей газете, что это были не три с половиной миллиона, а триста тысяч, что вполне укладывается в норму.
Впрочем, запомнился глава облздрава не царскими командировочными своих подчиненных, а их буйным нравом.
Напомним, в ноябре прошлого года наша газета первой рассказала о том, как исполняющий обязанности заместителя руководителя управления здравоохранения Нариман ШАХМАРДАНОВ в селекторном зале этого ведомства избил главврача БСМП Марлена АХМЕТОВА, загнав последнему осколок его же очков в роговицу глаза.
После чего выяснилось, что он занимал должность зама незаконно, будучи по бумагам всего лишь и. о. главного специалиста отдела первичной медико-санитарной помощи и общественного здравоохранения.
На своей страничке в фэйсбуке Шахмарданов тогда назвал себя человеком Ораза Мукашева, сообщив: «В мае этого года Руководитель Управления здравоохранения Мукашев О.С. (знаю его давно, ранее вместе работали в хирургии в обл больнице им Султанова, мой стаж около 10 лет), который хочет реально изменить здравоохранение к лучшему, к делу относится профессионально и очень жаль будет, что после этого конфликта его возможно попросят с работы, пригласил меня на работу в облздрав Павлодарской области» (орфография и пунктуация сохранены – ред.).
По инсайдерской информации Ораз Мукашев задержан с поличным при получении мзды в три миллиона тенге за лоббирование интересов алматинской фирмы при закупках обрабатывающих средств.
Ольга ВОРОНЬКО, Павлодар
https://time.kz/news/events/2019/06/06/zaderzhan-rukovoditel-pavlodarskogo-oblzdrava
Комментарии, по рейтингу, по дате
А этот очередной коррупционер тоже член нурпартии , аль нет ? .
Цитата: KAN13 от 07.06.2019 07:24:12
А этот очередной коррупционер тоже член нурпартии , аль нет ? .
А этот очередной коррупционер тоже член нурпартии , аль нет ? .
Депутата облмаслихата вряд ли "избрали" из другой партии!!! Хотя, некоторые "раскрасители" Титуса считают иначе.