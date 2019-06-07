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Закона.Нет
Задержан руководитель павлодарского облздрава
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danilov 07 Июня 2019 в 11:27:32
В ночь со среды на четверг в Павлодаре сотрудниками нацбюро по противодействию коррупции задержан и помещен в изолятор временного содержания руководитель управления здравоохранения области Ораз МУКАШЕВ.

Информацию о задержании нашей газете подтвердили в департаменте нацбюро по Павлодарской области. О том, что над главным врачом области сгущаются тучи, было понятно еще 21 мая. В тот день его однофамилец, руководитель департамента по делам госслужбы и противодействию коррупции Адильбек МУКАШЕВ заявил сначала на выездном заседании совета по этике с участием акима города, а потом и на совещании у акима области, что главврач одной из городских поликлиник начислил себе три с половиной миллиона тенге командировочных.

Ораз Мукашев тогда все отрицал, сообщив нашей газете, что это были не три с половиной миллиона, а триста тысяч, что вполне укладывается в норму.

Впрочем, запомнился глава облздрава не царскими командировочными своих подчиненных, а их буйным нравом.

Напомним, в ноябре прошлого года наша газета первой рассказала о том, как исполняющий обязанности заместителя руководителя управления здравоохранения Нариман ШАХМАРДАНОВ в селекторном зале этого ведомства избил главврача БСМП Марлена АХМЕТОВА, загнав последнему осколок его же очков в роговицу глаза.

После чего выяснилось, что он занимал должность зама незаконно, будучи по бумагам всего лишь и. о. главного специалиста отдела первичной медико-санитарной помощи и общественного здравоохранения.

На своей страничке в фэйсбуке Шахмарданов тогда назвал себя человеком Ораза Мукашева, сообщив: «В мае этого года Руководитель Управления здравоохранения Мукашев О.С. (знаю его давно, ранее вместе работали в хирургии в обл больнице им Султанова, мой стаж около 10 лет), который хочет реально изменить здравоохранение к лучшему, к делу относится профессионально и очень жаль будет, что после этого конфликта его возможно попросят с работы, пригласил меня на работу в облздрав Павлодарской области» (орфография и пунктуация сохранены – ред.).

По инсайдерской информации Ораз Мукашев задержан с поличным при получении мзды в три миллиона тенге за лоббирование интересов алматинской фирмы при закупках обрабатывающих средств.

Ольга ВОРОНЬКО, Павлодар
https://time.kz/news/events/2019/06/06/zaderzhan-rukovoditel-pavlodarskogo-oblzdrava
Комментарии, по рейтингу, по дате
  KAN13 07.06.2019 в 13:24:12   # 723078

А этот очередной коррупционер тоже член нурпартии , аль нет ? .
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  Dragon 07.06.2019 в 14:28:00   # 723084
Цитата: KAN13 от 07.06.2019 07:24:12

А этот очередной коррупционер тоже член нурпартии , аль нет ? .


Депутата облмаслихата вряд ли "избрали" из другой партии!!! Хотя, некоторые "раскрасители" Титуса считают иначе.
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