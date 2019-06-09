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Закона.Нет
Пропитанное героином бельё пытались передать заключённому в Костанайской области
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едридмадрид 09 Июня 2019 в 13:16:17
Запрещённую бандероль обнаружили при досмотре почты в учреждений максимальной безопасности.

Посылку с подозрительным нижним бельём, адресованную 45-летнему мужчине, осужденному за убийство, изъяли в колонии Костанайской области, передаёт корреспондент Bnews.kz со ссылкой на пресс-служба ДУИС региона.

"Из года в год попытки доставки запрещенных предметов в учреждения уголовно-исполнительной системы обретают все более изощренные способы, так, на днях в учреждений максимальной безопасности при досмотре бандероли адресованной 45-летнему осужденному Т. за особо тяжкое преступление - убийство от гражданина Б. в ходе проведения тщательного досмотра вещей сотрудниками учреждения, было обнаружено нижнее белье (трусы), пропитанные специфическим раствором неустановленного происхождения", - сообщили в пресс-службе ДУИС.

Согласно заключению эксперта судебно-химической экспертизы Института судебных экспертиз по Костанайской области филиала РГКП "Центр судебных экспертиз МЮ РК", представленное на исследование вещество оказалось "героином" весом 0,24 грамма. Данный факт зарегистрирован в Единый реестр досудебных расследований, проводятся дальнейшие процессуальные действия.

https://bnews.kz/news/belye_propitannoe_geroinom_pytalis_peredat_zaklyuchyennomu_v_kostanayskoy_oblasti/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Fotinij 09.06.2019 в 15:26:41   # 723327
Вот это досмотр! И что им в труселях не понравилось?
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  Ал 09.06.2019 в 18:33:53   # 723347
Цитата: Fotinij от 09.06.2019 09:26:41
Вот это досмотр! И что им в труселях не понравилось?
Скорее всего необычная жесткость, которую увеличивает пропитка...
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  старик 09.06.2019 в 21:55:57   # 723363
Quote:
Скорее всего необычная жесткость, которую увеличивает пропитка...
Скорее всего наводка.
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  Ал 09.06.2019 в 22:11:55   # 723365
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