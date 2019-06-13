Сколько стоит липовое образование?
danilov 13 Июня 2019 в 10:23:39
Какой-то "Туран" - самый престижный вуз? Кто про него хоть слышал? Шарашка, поди, какая-нибудь. А проблема липового образования, увы, в другом. Такой диплом купят несколько человек, ну, пусть несколько десятков человек. Беда в том, что липовое образование получает большая часть обучающихся в вузах. По самым разным причинам: обилие частных заведений, где образования заведомо нет, покупка оценок во время учёбы и - главное - деградация самой системы образования, как бы это ни называлось: инновация, болонская система и пр.
Где потом работают эти "выпускники" , в госорганах ? .
Образование - образованию рознь. В большинстве случаях тратить четыре года в университете бессмысленно. Всегда учишься непосредственно на месте работы. Была б возможность вернуться во времени, я б отучился на заочном отделении или купил диплом, и не тратил 4 года, а эти годы набирался опыта на рабочем месте. К 21ти году уже быть спецом, а не к 25годам. Тупая система порождает такие вот завистливых хлопающих глазками куриц, которая делала расследование. Адекватные и умные люди(в моем представлении) люди понимают, что лучше отдать деньги и не тратить время. Все равно в университет дает мизерные знания относительно того, чему можешь научиться сам и за 4-5 лет на работе. Мое мнение.
Не видел ни одного спеца пришедшего с университета и умеющего хотябы 20% требуемой квалификации. Не считая некоторых специальностей, как переводчики, педагоги и тд - в общем гуманитарии. Большинство учат на рабочем месте.