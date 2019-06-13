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Закона.Нет
Полиция извинилась за задержание отца-одиночки в Алматы
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danilov 13 Июня 2019 в 16:40:25
Полиция Алматы извинилась за задержание отца-одиночки Армана Абдуллаханова. Об этом сообщил глава ДП города Серик Кудебаев.



Его задержали 10 июня 2019 года, несмотря на то что он утверждал, что едет домой, а не на митинги.

"Вот, например, эпизод с задержанием гражданина Арман Абдуллаханова, алматинца, в одиночку воспитывающего трех сыновей, тренера. Сразу же и по данному факту разобрались. Ему были принесены извинения. В настоящее время ситуация в Алматы полностью под контролем. Поводов для беспокойства нет. Приняты все меры по обеспечению безопасности на улицах. Со всей уверенностью заявляю, что правоохранительные органы не допустят нарушений общественного порядка, любые противоправные действия, угрозы жизни и безопасности граждан будут пресекаться в строгом соответствии с законом", - сказал Серик Кудебаев.

Арман Абдуллаханов является отцом ученика 12-го класса Назарбаев Интеллектуальной школы физико-математического направления в Алматы Акназара Кажымуратова, который поступил в Гарвардский университет. Акназар - старший сын Армана и, как его называют педагоги, "гений".

Дорога казахстанского вундеркинда в Гарвард началась с побед на самых известных олимпиадах по математике и физике. Акназар поставил уникальный рекорд на международных экзаменах ACT и SAT Subject Tests, набрав возможный максимум - 36 из 36 и 2400 из 2400. Согласно сайту Гарвардского университета, четверть поступивших имеют показатель 33 балла по ACT, остальные 75 процентов набрали 35 баллов.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  A5 13.06.2019 в 16:57:27   # 723754
Извинились и всё? А наказать полицейских не задумывались?
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  Все мы гости 13.06.2019 в 17:11:53   # 723757
Безмозглые нукеры.
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  koshkoed 13.06.2019 в 17:19:41   # 723758
Цитата: A5 от 13.06.2019 10:57:27
Извинились и всё? А наказать полицейских не задумывались?

По хорошему менты должны были его рамсануть за сопротивление, а только потом разбираться. А не так аккуратно с велосипеда снимать.
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  Пастафариан 13.06.2019 в 17:51:26   # 723760
Лес рубят — щепки летят
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  КЕДЫ 13.06.2019 в 18:15:14   # 723761
Не надо ему дерзить было мусорам.
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