Россиянку, приехавшую в Казахстан погостить, не выпустили обратно

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danilov 14 Июня 2019 в 18:02:08
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Manitu от 14.06.2019 15:35:57все зависит от принципиальности , ну и наличие родителей на территории искового гос-ва. Казалось бы - дохлые аргументы, но попробуйте сами - да обрящете. Понимаю, так не должно быть, но ведь есть!
В цивилизованной стране эти ошибшиеся уже бы миллион баксов через суд заплатили в качестве морального ущерба. У нас даже не извинятся.
В цивилизованной стране эти ошибшиеся уже бы миллион баксов через суд заплатили в качестве морального ущерба. У нас даже не извинятся.