 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Закона.Нет
Россиянку, приехавшую в Казахстан погостить, не выпустили обратно
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 14 Июня 2019 в 18:02:08
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Skype 14.06.2019 в 20:23:04   # 723964
Сами вы ошиПка
поощрить | покарать
  Manitu 14.06.2019 в 21:35:57   # 723978
В цивилизованной стране эти ошибшиеся уже бы миллион баксов через суд заплатили в качестве морального ущерба. У нас даже не извинятся.
поощрить | покарать
  Zoggyla 14.06.2019 в 21:46:10   # 723982
Цитата: Manitu от 14.06.2019 15:35:57
В цивилизованной стране эти ошибшиеся уже бы миллион баксов через суд заплатили в качестве морального ущерба. У нас даже не извинятся.
все зависит от принципиальности , ну и наличие родителей на территории искового гос-ва. Казалось бы - дохлые аргументы, но попробуйте сами - да обрящете. Понимаю, так не должно быть, но ведь есть!
поощрить | покарать
  старик 14.06.2019 в 22:34:15   # 724004
Ну бывает, справедливость то восстановлена! Пусть скажет спасибо что ее не мурыжили чиновники пару месяцев.
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь