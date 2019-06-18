Арестован бывший ректор МУИТ

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danilov 18 Июня 2019 в 09:22:06
"Специализированный межрайонный следственный суд в отношении Шыныбекова Дамира Абдухалиевича санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца - до 29 июля. Дамир Шыныбеков подозревается в совершении преступления по статье 189, часть 4, пункт 2 Уголовного кодекса "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере", - сообщили в пресс-службе городского суда Алматы.
Дамир Шыныбеков родился в Аркалыке. Должность ректора занимал с 2009 года. На данный момент подозреваемый является депутатом маслихата Бостандыкского района Алматы.
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/arestovan-byivshiy-rektor-muit-371586/
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